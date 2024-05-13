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Arrêté
TAW6205/10
Tous vos contenus audio. N'importe quelle pièce.
Cette enceinte sans fil est excellente utilisée seule, et encore meilleure reliée à d'autres. Associez-la à votre téléviseur ou à d'autres enceintes, pour un son multiroom exceptionnel. Utilisez-en deux pour un son stéréo. Elle permet également d'ajouter une dimension supplémentaire à l'Ambilight de votre téléviseur Philips.
Wi-Fi, audio multiroom
Compatible DTS Play-Fi
Se connecte aux assistants vocaux
LED intégrée
Que vous utilisiez Spotify pour le streaming ou que vous accédiez à des albums haute résolution sur Tidal via l'application Play-Fi, cette enceinte diffuse tout ce dont vous avez besoin. Des playlists de fête dans le salon aux podcasts au bureau, tout ce que vous aimez aura un son plus riche, plus profond et plus clair.
2.7
sur 5
54
Avis
Hiphopanonymous
13/05/2024
United Kingdom
These are great.
I added 2 of these to the B8805/10 soundbar and as long as you long press the "off" button on the soundbar remote, to put them into eco standby, they wake back up with soundbar when i turn the telly on. I've been really impressed with my relatively inexpensive sound system.
Pour
Inexpensive, enhance the atmos experience from soundbar.
Contre
None so far.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6205 Wireless home speaker
Date d'utilisation 2023-05-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6205 Wireless home speaker
Date d'utilisation 2023-05-13
HaHarry
07/07/2023
Nederland
Na software update werkt deze eindelijk goed
Geluid was al top maar verbinding met wifi was niet stabiel. Na laatste software update lijkt dat te zijn opgelost.
Pour
geluidskwaliteit, Ambilight LEDs, mooi design
Contre
Opgelost wifi verbinding
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Date d'utilisation 2023-01-07
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Date d'utilisation 2023-01-07
10/08/2022
Deutschland
Was ganz anderes
Wer kommt bitte auf so eine tolle Idee LEDs auf der Rückseite eines Lautsprechers anzubringen. Mich hat dieser Lautsprecher total begeistert. Wollte den Sound von meinem Philips Fernseher erweitern und habe online gelesen, dass es auch möglich sei, das Ambilight durch diese Lautsprecher zusätzlich zu erweitern. Direkt gekauft, ausgepackt und angeschlossen. Ich muss zugeben, die Updates dauern etwas aber das Endergebnis muss ja stimmen und das tut es. Der Ton ist hervorragend und jetzt habe ich im gesamten Wohnzimmer Ambilight. Das sieht wunderbar aus. Die Anbindung durch die DTS PlayFi Unterstützung ist recht einfach. Auch Musik streamen geht problemlos und der Fernseher kann auch mit eingebunden werden. Zack 5.1. wenn man sich auch den passenden Subwoofer dazu holt.
Pour
Ton und Licht einfach eine tolle Sache
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Date d'utilisation 2021-07-10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Date d'utilisation 2021-07-10