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Arrêté
TAVS500/00
Les années jazz
Une esthétique réjouissante, un son qui donne envie de danser. Cette grande enceinte Bluetooth® au style rétro offre 10 heures d'autonomie, des basses puissantes et une entrée Aux permettant une connexion à n'importe quelle source. Les finitions dans un pur style années 50 apportent une touche de magie indémodable.
Bluetooth®
Puissance de sortie : 10 W
10 heures d'autonomie
Cette enceinte Bluetooth® de style rétro semble tirée des années 50 : boîtier en bois à l'ancienne, grille et sélecteur de volume couleur laiton. Les finitions rappellent le temps où le jazz était à la mode et le rock'n'roll venait d'être inventé.
La batterie offre 10 heures d'autonomie par charge complète. Elle se recharge en 4 heures environ, en toute facilité grâce au câble micro-USB inclus. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton Bluetooth® pour lancer l'appairage de cette enceinte avec votre appareil Bluetooth®.
Du hip-hop à l'EDM. Ce n'est pas parce que cette enceinte rappelle l'âge d'or du jazz qu'elle ne doit servir qu'à en écouter. Quels que soient vos goûts musicaux, le haut-parleur de 3" à gamme étendue offre un son clair et détaillé. Le port Bass Reflex offre une restitution pleine et puissante des basses.
Notation globale