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TAV5000/10
The Stevie Pro
Laissez la musique s’exprimer avec cette platine vinyle Bluetooth® rétro équipée de haut-parleurs 2 voies intégrés. La Stevie Pro offre un son stéréo plus puissant, plus clair et plus ample pour les disques que vous écoutez et les morceaux que vous diffusez.
Design rétro, son moderne
Platine vinyle à 2 vitesses
Bluetooth® 6.0
Enceintes bass-reflex 2 voies
Elle ressemble peut-être à la platine de votre oncle, mais avec son son riche et chaleureux et ses fonctionnalités modernes, elle est parfaitement au goût du jour. Son design tout-en-un trouve parfaitement sa place sur un bureau ou un buffet. Vous profitez en plus de la commodité du Bluetooth® et de notre application compagnon pratique pour accompagner vos vinyles.
The Stevie Pro sait mettre l’ambiance. Les enceintes bass-reflex 2 voies intégrées emplissent l’espace d’aigus aériens, de médiums expressifs et de basses profondes et puissantes. La dynamique est précise, la scène sonore ample et la puissance de sortie suffit à sonoriser une petite pièce.
Des pépites dénichées en fouillant les bacs à vos éditions limitées les plus précieuses, écoutez vos vinyles à 33 1/3 ou 45 tr/min sur le plateau en aluminium moulé sous pression. Le bras de lecture en aluminium avec contrepoids et la pointe de lecture Audio-Technica remplaçable suivent les sillons avec précision, tandis que l’arrêt automatique empêche les disques de continuer à tourner une fois la lecture terminée.
Notation globale
La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. La marque verbale et les logos Auracast™ sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc.