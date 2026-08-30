Un look d’antan, un son d’aujourd’hui

Elle ressemble peut-être à la platine de votre oncle, mais avec son son riche et chaleureux et ses fonctionnalités modernes, elle est parfaitement au goût du jour. Son design tout-en-un trouve parfaitement sa place sur un bureau ou un buffet. Vous profitez en plus de la commodité du Bluetooth® et de notre application compagnon pratique pour accompagner vos vinyles.