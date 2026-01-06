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RetroRadio portable

TAV2000FB/00

1.5

| (2) Avis

La Janet

De la poésie pour les yeux et les oreilles ! Cette radio portable pour la maison est conçue pour vous séduire par son look audacieux et son son riche et chaleureux. Profitez d’une radio FM d’une clarté exceptionnelle et diffusez facilement vos playlists : une prise casque permet également une écoute en toute intimité.

Voir tous les avantages

La Janet

  • Design classique, son moderne

  • Réglage numérique FM

  • Bluetooth® 5.4

  • Batterie remplaçable par l’utilisateur

Le look d’antan, le son d’aujourd’hui

Le look d’antan, le son d’aujourd’hui

Laissez-vous séduire par son design classique et restez pour son son chaleureux. Cette radio portable reprend le design arrondi et le bouton de volume tactile des radios des années 1950, tout en offrant un son chaleureux et étonnamment puissant grâce à son haut-parleur large bande de 2,5”. L’alliance parfaite entre héritage et innovation.

Tuner FM numérique avec jusqu’à 20 présélections

Tuner FM numérique avec jusqu’à 20 présélections

Musique, actualités, fiction ou sport ? Quels que soient vos programmes préférés, cette radio FM offre une réception d’une clarté exceptionnelle grâce à son antenne télescopique. Le réglage numérique facilite grandement la recherche des stations. Vous pouvez également mémoriser 20 présélections et attribuer vos deux favorites aux boutons d’accès rapide 1 et 2 situés à l’avant de la radio.

Bluetooth® 5.4 pour une connexion stable et à plus longue portée

Bluetooth® 5.4 pour une connexion stable et à plus longue portée

Cette radio au look classique ne se contente pas de diffuser la radio. La connectivité Bluetooth® 5.4 vous permet d’écouter des podcasts, des playlists et bien plus encore depuis votre appareil intelligent sur la radio. Vous profiterez d’une connexion stable et d’un son de haute qualité, même si votre playlist est diffusée depuis le téléphone que vous avez laissé dans l’autre pièce.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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1.5

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Avis

5
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06/01/2026

Suomi

Suomi

Acheteur vérifié

Melko lelu

Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.

Cet avis concerne le produit Retro TAV2000FB Kannettava radio

Date of Use 2025-12-06

Cet avis concerne le produit Retro TAV2000FB Kannettava radio

Date of Use 2025-12-06

12/11/2025

France

France

Son du reveil beacoup trop fort et non reglable

En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.

Cet avis concerne le produit Retro TAV2000FB Radio portable

Date of Use 2025-10-12

Cet avis concerne le produit Retro TAV2000FB Radio portable

Date of Use 2025-10-12

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