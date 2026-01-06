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TAV2000FB/00
La Janet
De la poésie pour les yeux et les oreilles ! Cette radio portable pour la maison est conçue pour vous séduire par son look audacieux et son son riche et chaleureux. Profitez d’une radio FM d’une clarté exceptionnelle et diffusez facilement vos playlists : une prise casque permet également une écoute en toute intimité.
Design classique, son moderne
Réglage numérique FM
Bluetooth® 5.4
Batterie remplaçable par l’utilisateur
Laissez-vous séduire par son design classique et restez pour son son chaleureux. Cette radio portable reprend le design arrondi et le bouton de volume tactile des radios des années 1950, tout en offrant un son chaleureux et étonnamment puissant grâce à son haut-parleur large bande de 2,5”. L’alliance parfaite entre héritage et innovation.
Musique, actualités, fiction ou sport ? Quels que soient vos programmes préférés, cette radio FM offre une réception d’une clarté exceptionnelle grâce à son antenne télescopique. Le réglage numérique facilite grandement la recherche des stations. Vous pouvez également mémoriser 20 présélections et attribuer vos deux favorites aux boutons d’accès rapide 1 et 2 situés à l’avant de la radio.
Cette radio au look classique ne se contente pas de diffuser la radio. La connectivité Bluetooth® 5.4 vous permet d’écouter des podcasts, des playlists et bien plus encore depuis votre appareil intelligent sur la radio. Vous profiterez d’une connexion stable et d’un son de haute qualité, même si votre playlist est diffusée depuis le téléphone que vous avez laissé dans l’autre pièce.
1.5
sur 5
2
Avis
Jopoilija
06/01/2026
Suomi
Acheteur vérifié
Melko lelu
Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.
Cet avis concerne le produit Retro TAV2000FB Kannettava radio
Date of Use 2025-12-06
Cet avis concerne le produit Retro TAV2000FB Kannettava radio
Date of Use 2025-12-06
Simon59
12/11/2025
France
Son du reveil beacoup trop fort et non reglable
En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.
Cet avis concerne le produit Retro TAV2000FB Radio portable
Date of Use 2025-10-12
Cet avis concerne le produit Retro TAV2000FB Radio portable
Date of Use 2025-10-12
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