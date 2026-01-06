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TAV2000FB/00
Style classique, son moderne
Tuner FM numérique
Bluetooth® 5.4
Batterie remplaçable par l'utilisateur
Laissez-vous séduire par un style classique et un son chaleureux. Cette radio portable rappelle le format arrondi et le bouton de volume tactile des radios des années 50. Profitez d'un son chaleureux et étonnamment puissant grâce à son haut-parleur large bande de 2,5". Une combinaison parfaite entre héritage et innovation.
Musique, actualités, théâtre ou sports ? Quoi que vous aimiez écouter, cette radio FM vous offre une réception d'une clarté exceptionnelle grâce à son antenne télescopique. La syntonisation numérique facilite la recherche des stations. Vous pouvez également mémoriser 20 stations et attribuer vos deux préférées aux boutons d'accès rapide 1 et 2 situés à l'avant de la radio.
Cette radio d'apparence classique est ultra-polyvalente. La connectivité Bluetooth® 5.4 vous permet de diffuser des podcasts, des playlists et bien plus encore depuis votre smartphone ou tablette sur la radio. Vous profiterez d'une connexion stable avec un son de haute qualité, même si votre playlist est diffusée depuis le téléphone que vous avez laissé dans l'autre pièce.
1.5
sur 5
2
Avis
Jopoilija
06/01/2026
Suomi
Acheteur vérifié
Melko lelu
Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.
Cet avis concerne le produit Retro TAV2000FB Kannettava radio
Cet avis concerne le produit Retro TAV2000FB Kannettava radio
Simon59
12/11/2025
France
Son du reveil beacoup trop fort et non reglable
En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.
Cet avis concerne le produit Retro TAV2000FB Radio portable
Cet avis concerne le produit Retro TAV2000FB Radio portable
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