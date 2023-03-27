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  • Boîtier ultra-mince. Maintien confortable.
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  • Boîtier ultra-mince. Maintien confortable.
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Arrêté

Casque True Wireless

TAT2236PK/00

2.4
| (39) Avis

Disponible à partir

Blanc
Blanc
Noir
Noir
Rose
Rose
Vert
Vert
Boîtier ultra-mince. Maintien confortable.
Ce casque True Wireless résistant à la transpiration et aux éclaboussures vous accompagne partout ! Le boîtier de charge tient dans la poche de votre slim. Les écouteurs se placent dans l'oreille externe, ce qui est idéal si vous n'aimez pas la sensation des embouts dans le conduit auditif.
Voir tous les avantages

Boîtier ultra-mince. Maintien confortable.

  • Écouteurs pour oreille externe

  • Boîtier de charge ultra-compact

  • Protection contre l'eau IPX4

  • Jusqu'à 18 h d'autonomie

4 couleurs. En forme de crosse de hockey.

6 h d'autonomie. Une charge de 15 min pour une heure supplémentaire.

Un son limpide et des basses puissantes. Haut-parleurs de 12 mm en néodyme.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.4

sur 5

39

Avis

27/03/2023

España

España

TAT2236BK

Estoy contento de la compra. El estuche con los auriculares pesa poco y no es demasiado grande. El ajuste a la oreja es sensacional. Se vinculan rápido con mi TV, el móvil y la tablet. El cable de carga me sirve el mismo que el del teléfono. Buenos medios y agudos. Autonomía decente. Muy recomendable por el precio.

Cet avis concerne le produit TAT2236BK Auriculares realmente inalámbricos

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07/10/2021

España

España

Muy comodos y ligeros

Debido a mi trabajo los uso para llamadas la mayor parte del día. Son muy cómodos y suenan muy bien. Me han gustado tanto, que los uso para ver series también. La voces suenan altas y claras. Y además pesan muy poco!! No salgo de casa si ellos.

Pour

Tamaño y peso

Cet avis concerne le produit TAT2236BK Auriculares realmente inalámbricos

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06/10/2021

España

España

Exxcelente relación calidad/precio

Llevo una semana con ellos y los he probado con el móvil, mi tv Android, etc..., con un resultado muy satisfactorio. La duración de la batería es de cerca de 6 horas, y te garantizan 12 horas más..., con la cajita de carga que por cierto es muy pequeña y cómoda de llevar en el bolsillo). Cómodos, ligeros, calidad de sonido y emparejamiento bluetooth super fácil, y carga por USB-C (Cable incluido). Compra recomendable al 100%.

Pour

Calidad de material, peso, batería.

Contre

Ninguno.

Oui, je recommande ce produit

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