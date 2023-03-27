Estoy muy contento con la compra de mis nuevos auriculares. El sonido es limpio y potente, separa muy bien los instrumentos. La base de carga no es tan grande como los que tenia antes. La batería se carga en un momento gracias al USB C y me ha durado toda la semana pasada. El cable viene en la cajita. Sobresalen muy poco de la oreja, ajustan genial y son realmente cómodos. El emparejado con los dispositivos es fluido. También me vienen genial para las calls y llamadas, el micro es nítido. Totalmente recomendable, el único pero es que los quería en color verde pero los negros estaban mejor de precio en ese momento.