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Arrêté

Enceinte sans fil

TAS7505/00

4.5

| (10) Avis | 90% recommandent ce produit

1 récompense

Une musique magnifique

Écoutez tout ce que vous aimez avec cette enceinte Bluetooth® qui trouve sa place dans tous les décors. Bénéficiez de 20 heures d'autonomie et d'un son riche aux basses chaleureuses. Sa fonction énergie nomade vous permet de recharger votre téléphone portable, et le textile en laine mélangée dont elle est recouverte apporte une touche de style.

Voir tous les avantages

Une musique magnifique

  • Bluetooth®

  • Puissance de sortie : 30 W

  • Autonomie de 20 heures

  • Fonction énergie nomade intégrée

Un accord parfait entre forme et fonction

Un accord parfait entre forme et fonction

De votre séance de sport matinale jusqu'au dîner au balcon, cette enceinte Bluetooth® diffuse de la musique avec style. Contrôlez la lecture, l'appairage stéréo, Bluetooth®, etc. avec les boutons en relief. Si vous souhaitez utiliser une dragonne, l'enceinte est dotée d'un trou vous permettant de l'attacher.

Tissu d'enceinte par Kvadrat. Conçu pour laisser passer le son.

Cette enceinte est recouverte d'un textile de qualité créé par le fabricant haut de gamme Kvadrat. Ce magnifique tissu en laine mélangée est acoustiquement transparent, ce qui permet au son de circuler librement de l'enceinte vers la pièce.

4,5 heures de charge pour 20 heures d'autonomie

4,5 heures de charge pour 20 heures d'autonomie

Une charge offre 20 heures d'autonomie, et la portée sans fil est de 20 m. L'enceinte se charge en 4,5 heures avec le câble USB-C inclus.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Récompenses

  • Image de AWARD-1679621

Notation globale

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4.5

sur 5

10

Avis

90%

recommandent ce produit

3
2

27/08/2023

España

España

Muy buen altavoz

Me compré uno para probar y a la semana fui a por el segundo para emparejar. Sonido muy bueno y calidad del producto de primera. Totalmente aconsejable.

Pour

Sonido, diseño, emparejamiento y calidad.

Contre

-

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAS7505 Altavoz inalámbrico

Date d'utilisation 2023-07-27

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAS7505 Altavoz inalámbrico

Date d'utilisation 2023-07-27

27/09/2021

España

España

Suena muy bien

Los conecto con un reproductor Hi res de mp3 y suenan de fábula. Los tengo en mi habitación y parece que tengo un pequeño equipo de HIFI. Los agudos y graves en mi opinión están muy logrados.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAS7505 Altavoz inalámbrico

Date d'utilisation 2020-08-27

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAS7505 Altavoz inalámbrico

Date d'utilisation 2020-08-27

18/01/2024

Nederland

Nederland

No nonsense luidspreker

voor mensen die van een goed geluid houden en geen zin hebben om allerlei dingen in te stellen..APP vrij :) DOEN Denk dat in een tweede bestel voor het stereo geluid.

Pour

goed geluid, gemakkelijk

Contre

geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAS7505 Draadloze luidspreker

Date d'utilisation 2023-09-18

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAS7505 Draadloze luidspreker

Date d'utilisation 2023-09-18

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  1. L'indice de protection IPX7 signifie que le haut-parleur peut être immergé pendant 30 minutes à une profondeur maximale de 1 m. Le textile d'enceinte Kvadrat n'est pas étanche, mais il ne craint pas quelques gouttes de pluie.