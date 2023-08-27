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Arrêté
Une musique magnifique
Écoutez tout ce que vous aimez avec cette enceinte Bluetooth® qui trouve sa place dans tous les décors. Bénéficiez de 20 heures d'autonomie et d'un son riche aux basses chaleureuses. Sa fonction énergie nomade vous permet de recharger votre téléphone portable, et le textile en laine mélangée dont elle est recouverte apporte une touche de style.
Bluetooth®
Puissance de sortie : 30 W
Autonomie de 20 heures
Fonction énergie nomade intégrée
De votre séance de sport matinale jusqu'au dîner au balcon, cette enceinte Bluetooth® diffuse de la musique avec style. Contrôlez la lecture, l'appairage stéréo, Bluetooth®, etc. avec les boutons en relief. Si vous souhaitez utiliser une dragonne, l'enceinte est dotée d'un trou vous permettant de l'attacher.
Cette enceinte est recouverte d'un textile de qualité créé par le fabricant haut de gamme Kvadrat. Ce magnifique tissu en laine mélangée est acoustiquement transparent, ce qui permet au son de circuler librement de l'enceinte vers la pièce.
Une charge offre 20 heures d'autonomie, et la portée sans fil est de 20 m. L'enceinte se charge en 4,5 heures avec le câble USB-C inclus.
Récompenses
4.5
sur 5
10
Avis
90%
recommandent ce produit
Barcelona2023
27/08/2023
España
Muy buen altavoz
Me compré uno para probar y a la semana fui a por el segundo para emparejar. Sonido muy bueno y calidad del producto de primera. Totalmente aconsejable.
Pour
Sonido, diseño, emparejamiento y calidad.
Contre
-
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS7505 Altavoz inalámbrico
Date d'utilisation 2023-07-27
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS7505 Altavoz inalámbrico
Date d'utilisation 2023-07-27
jeserpla
27/09/2021
España
Suena muy bien
Los conecto con un reproductor Hi res de mp3 y suenan de fábula. Los tengo en mi habitación y parece que tengo un pequeño equipo de HIFI. Los agudos y graves en mi opinión están muy logrados.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS7505 Altavoz inalámbrico
Date d'utilisation 2020-08-27
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS7505 Altavoz inalámbrico
Date d'utilisation 2020-08-27
Scott.
18/01/2024
Nederland
No nonsense luidspreker
voor mensen die van een goed geluid houden en geen zin hebben om allerlei dingen in te stellen..APP vrij :) DOEN Denk dat in een tweede bestel voor het stereo geluid.
Pour
goed geluid, gemakkelijk
Contre
geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS7505 Draadloze luidspreker
Date d'utilisation 2023-09-18
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS7505 Draadloze luidspreker
Date d'utilisation 2023-09-18
L'indice de protection IPX7 signifie que le haut-parleur peut être immergé pendant 30 minutes à une profondeur maximale de 1 m. Le textile d'enceinte Kvadrat n'est pas étanche, mais il ne craint pas quelques gouttes de pluie.