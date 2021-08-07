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Arrêté
Faites la fête jour et nuit
Prolongez la fête plus longtemps grâce à cette enceinte Bluetooth® étanche offrant 20 heures d'autonomie. Laissez-vous entraîner par les basses puissantes. Sa batterie haute capacité vous permet de charger votre smartphone sur le port USB.
Bluetooth®
Puissance de sortie : 30 W
Autonomie de 20 heures
Fonction énergie nomade intégrée
Cette enceinte Bluetooth portable est conforme à la norme IPX7, ce qui signifie qu'elle peut résister à une immersion totale dans l'eau jusqu'à 1 m de profondeur pendant 30 minutes. Vous pouvez faire la fête dans la douche, au bord de la piscine ou même dans la piscine ! Sa portée sans fil est de 20 m.
La batterie Li-ion rechargeable de 4 400 mAh vous offre 20 heures d'autonomie et vous permet de charger votre smartphone sur le port USB de l'enceinte. Une charge complète de la batterie prend 6 heures.
Les deux membranes passives offrent des basses puissantes et un son clair, même à volume élevé. Et pour une fête encore plus phénoménale ? Associez-la à une enceinte identique afin de créer un son stéréo. Les voyants situés à chaque extrémité de l'enceinte clignotent en accord avec la musique.
3.5
sur 5
2
Avis
100%
recommandent ce produit
dédé 85
07/08/2021
France
surpris de la qualité du produit.bonne musicalité
La musique me tient compagnie . Et je suis satisfait de cet instrument . De plus la batterie tient la journée.
Pour
musicalité . temps d'utilisation sans le recharger
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS6305 Enceinte sans fil
Date d'utilisation 2020-07-07
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS6305 Enceinte sans fil
Date d'utilisation 2020-07-07
anzare
10/09/2023
France
bluetooth ne se maintient pas
le Bluetooth de mon Phillips s6305 ne se maintien pas , il se coupe des que j'essai de connecter un périphérique, que faire?
Pour
un bon son
Contre
bluetooth
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS6305 Enceinte sans fil
Date d'utilisation 2022-08-10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS6305 Enceinte sans fil
Date d'utilisation 2022-08-10