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Arrêté
Chez vous, où que vous soyez
De la musique le matin dans la salle de bain. Des podcasts inspirants au bureau ou chez vous. Avec son design haut de gamme avec finitions en tissus et ses touches de contrôle en relief, le style de cette élégante enceinte Bluetooth® convient à tous les décors. Bénéficiez d'un son particulièrement riche et de 10 heures d'autonomie.
Bluetooth®
Puissance de sortie : 5 W
10 heures d'autonomie
Cette enceinte Bluetooth® simple et remarquable diffuse de la musique avec style. Contrôlez la lecture, la fonction Bluetooth®, etc. grâce aux touches de contrôle en relief. Le micro intégré vous permet de discuter au téléphone en mode mains libres, tandis que la dragonne facilite son transport d'une pièce à l'autre.
Une charge offre 10 heures d'autonomie, et la portée sans fil est de 20 m. L'enceinte se recharge en 2,5 heures avec le câble USB-C inclus. Les membranes passives produisent des basses puissantes et le son reste limpide, même à volume élevé.
Cette enceinte est recouverte d'un textile de qualité créé par le fabricant haut de gamme Kvadrat. Ce magnifique tissu en laine mélangée est acoustiquement transparent, ce qui permet au son de circuler librement de l'enceinte vers la pièce.
Récompenses
4.3
sur 5
3
Avis
100%
recommandent ce produit
KarmaRuss
23/10/2020
United Kingdom
Big Performance from a little speaker.
Amazing sound quality from such a small speaker, performs well above its wieght with crystal clear sound with warm tones across a wide range of musical genres. Excellent Bass / Treble balance, not tinny at all as many other small bluetooth speakers can be. Connects virtually instantly to phone / laptop.
Pour
Perfornance sound quality and perfect size for travelling.
Contre
None, seriously none.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS3505 Wireless speaker
Date d'utilisation 2020-09-23
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS3505 Wireless speaker
Date d'utilisation 2020-09-23
kaymanswe
31/03/2021
Sverige
Nätt, bra ljud - men ingen AUX, och höga pling
Låter hyfsat bra för en sån liten högtalare. Den är ganska lätt, så det blir inte mycket bas, jag använder den som "bordsradio". Laddas med nya USB-C, och räcker hela dan. Enkel att para ihop, har play/paus och volymkontroll. Stort minus på plinget när man sätter på/stänger av (ganska högt). Litet minus på att det inte finns AUX, bara Bluetooth.
Pour
Enkel, lätt
Contre
Plingar vid på/av
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS3505 Trådlös högtalare
Date d'utilisation 2021-02-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS3505 Trådlös högtalare
Date d'utilisation 2021-02-28
Bog85
17/03/2021
United Kingdom
Great sound for a small speaker
Love it... I just wish it was stereo so I could pair two of these for my PC
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS3505 Wireless speaker
Date d'utilisation 2020-02-17
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS3505 Wireless speaker
Date d'utilisation 2020-02-17
L'indice de protection IPX7 signifie que le haut-parleur peut être immergé pendant 30 minutes à une profondeur maximale de 1 m. Le textile d'enceinte Kvadrat n'est pas étanche, mais il ne craint pas quelques gouttes de pluie.