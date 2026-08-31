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Enceinte sans fil

TAS1509BK/00

Profitez pleinement de votre musique où que vous soyez

Emportez votre musique partout avec cette superbe enceinte Bluetooth®. Un radiateur passif offre des basses percutantes et l'indice IPX7 permet d'immerger l'enceinte pendant 30 minutes sans problème. Passez des appels mains libres où que vous soyez.

Voir tous les avantages

Profitez pleinement de votre musique où que vous soyez

  • Radiateur passif. Basses percutantes

  • Associez deux enceintes pour un son stéréo

  • Puissance de sortie RMS de 5W

  • Étanchéité IPX7

Radiateur passif pour des basses percutantes

Radiateur passif pour des basses percutantes

Ce formidable petit haut-parleur produit des basses incroyablement riches et percutantes. Emportez votre musique avec vous et profitez d'un son clair dans le jardin, lors d'une promenade ou à la plage. Idéal à emporter avec vous, quels que soient vos projets.

Associez-la à une enceinte identique pour obtenir un son stéréo

Envie d'un son encore plus riche ? Vous pouvez facilement connecter deux enceintes identiques pour profiter d'un son stéréo exceptionnel. Écoutez votre musique telle qu'elle doit être entendue. Même lors de vos déplacements, vous ne manquerez pas une seule note ni une seule parole.

Étanchéité IPX7

Étanchéité IPX7

Cette petite enceinte exceptionnelle est prête à tout. Que vous soyez surpris par la pluie, en pleine séance de sport ou même en train de sauter d'un bateau, son indice d'étanchéité IPX7 permet de l'immerger jusqu'à 30 minutes sans aucun problème.

Spécificités Techniques

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