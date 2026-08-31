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TAS1509BK/00
Profitez pleinement de votre musique où que vous soyez
Emportez votre musique partout avec cette superbe enceinte Bluetooth®. Un radiateur passif offre des basses percutantes et l'indice IPX7 permet d'immerger l'enceinte pendant 30 minutes sans problème. Passez des appels mains libres où que vous soyez.
Radiateur passif. Basses percutantes
Associez deux enceintes pour un son stéréo
Puissance de sortie RMS de 5W
Étanchéité IPX7
Ce formidable petit haut-parleur produit des basses incroyablement riches et percutantes. Emportez votre musique avec vous et profitez d'un son clair dans le jardin, lors d'une promenade ou à la plage. Idéal à emporter avec vous, quels que soient vos projets.
Envie d'un son encore plus riche ? Vous pouvez facilement connecter deux enceintes identiques pour profiter d'un son stéréo exceptionnel. Écoutez votre musique telle qu'elle doit être entendue. Même lors de vos déplacements, vous ne manquerez pas une seule note ni une seule parole.
Cette petite enceinte exceptionnelle est prête à tout. Que vous soyez surpris par la pluie, en pleine séance de sport ou même en train de sauter d'un bateau, son indice d'étanchéité IPX7 permet de l'immerger jusqu'à 30 minutes sans aucun problème.
Notation globale