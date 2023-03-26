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Arrêté

Radio Internet

TAR8805/10

3.5

| (61) Avis

Toujours plus de choses à aimer

Quels que soient vos goûts, retrouvez ce que vous aimez grâce à cette radio Internet Philips. Écoutez des stations de radio Internet, DAB+ et FM, et bénéficiez d'une compatibilité Spotify Connect ainsi que d'une diffusion en streaming Bluetooth®. Chargez votre portable grâce au plateau de charge sans fil Qi.

Voir tous les avantages

Toujours plus de choses à aimer

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

  • avec chargeur de téléphone sans fil

Plateau de charge sans fil Qi. Port USB

Plateau de charge sans fil Qi. Port USB

Un plateau de charge sans fil Qi équipe la face supérieure de la radio. Un port de charge USB est prévu pour les téléphones plus anciens. Bénéficiez d'un grand affichage clair de l'heure numérique et des commandes principales en façade.

Spotify Connect. Utilisez un appareil mobile comme télécommande Spotify

Spotify Connect. Utilisez un appareil mobile comme télécommande Spotify

Vous écoutez en streaming depuis Spotify ? Cette radio Internet Bluetooth® bénéficie de Spotify Connect. Utilisez votre mobile comme télécommande pendant que la radio diffuse le meilleur signal de Spotify, directement à partir des serveurs Spotify. Vous pouvez également écouter en streaming à partir d'autres services musicaux via votre appareil mobile.

Double alarme et mise en veille programmable

La mise en veille programmable vous permet de vous endormir avec votre station de radio préférée en fond sonore. Définissez deux alarmes différentes grâce à la fonction double alarme. Une solution idéale si vous êtes du genre à vous rendormir après la première alarme.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 5

61

Avis

26/03/2023

France

France

Acheteur vérifié

enfin une bonne radio

enfin une bonne radio.avec la connexion internet plus besoin d'antenne!

Pour

radio en ligne ,plus d'interferences

Contre

DAB+ peu de stations

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR8805 Radio Internet

Date d'utilisation 2023-02-26

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR8805 Radio Internet

Date d'utilisation 2023-02-26

20/05/2021

België

België

Excellent investissement !

Même si je ne suis pas encore sûr de connaître toutes les fonctions de cette merveilleuse radio, je suis emballé par mon achat. Esthétiquement, cette radio est discrète. Le son est de très bonne qualité et la puissance est plus que suffisante. Je n'ai pas su tester la fonction DAB+ car il semblerait qu'il n'y ait pas de signal chez moi (là où j'ai placé la radio). Je vous recommande fortement cette radio

Pour

Qualité à tout point de vue

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR8805 Radio Internet

Date d'utilisation 2021-04-20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR8805 Radio Internet

Date d'utilisation 2021-04-20

05/02/2022

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

C’est un bon produit

Après je suis étonné de la fluctuation du prix Autrement c’est un plaisir d’écouter au lit

Pour

DAB , charge du natel

Contre

Un peu grand

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR8805 Radio Internet

Date d'utilisation 2021-01-05

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR8805 Radio Internet

Date d'utilisation 2021-01-05

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