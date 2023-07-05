Payez plus tard avec Klarna
TAR3205/12
Tuner numérique FM
Double alarme
Le tuner FM offre une réception parfaitement claire, et vous pouvez définir jusqu'à 10 présélections pour vos stations favorites. L'heure est parfaitement lisible sur l'écran.
Profitez d'un sommeil réparateur avec votre station préférée en fond sonore. Vous pouvez régler la mise en veille programmable pour écouter la radio pendant un maximum de 2 heures. Une fois le temps prédéfini écoulé, la radio s'éteint.
La fonction de double alarme vous permet de définir deux alarmes différentes, tandis que la fonction d'alarme avec volume progressif déclenche une alarme au volume croissant pour vous réveiller graduellement.
3.1
sur 5
42
Avis
FVMA
05/07/2023
España
Acheteur vérifié
Su funcionamiento es mejor de lo que esperaba
Me ha gustado mucho su formato y su funcionamiento.
Pour
Me he adaptado rápidamente a su funcionamiento
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAR3205 Radiodespertador
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAR3205 Radiodespertador
Jovipalo
01/08/2022
España
Cumple su funcion
Le despertador es bastante intuitivo aunque recomiendo bajarse el manual de la página de Philips funciona perfecto
Pour
De momento todo
Contre
De momento nada
Cet avis concerne le produit TAR3205 Radiodespertador
Cet avis concerne le produit TAR3205 Radiodespertador
Vallecas75
06/01/2022
España
Ligero y fácil uso
Es muy ligero, y de uso fácil. La luz verde de los números no es molesta. Diseño muy bonito . Hemos comprado 2 por necesidad y estamos contentos con la compra. Esperamos que duren lo mismo que los anteriores, que tenían más de 10 años.
Pour
Fácil uso.
Contre
De momento no le veo ninguno.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAR3205 Radiodespertador
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAR3205 Radiodespertador