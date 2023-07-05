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Radio-réveil

TAR3205/12

3.1
| (42) Avis
Réveillez-vous du bon pied
Simplifiez-vous la vie avec ce radio-réveil FM numérique. Ses nombreuses présélections facilitent la recherche de stations, et vous pouvez régler l'alarme pour qu'elle vous réveille au son d'une radio dont le volume augmente progressivement. Vous souhaitez dormir un peu plus longtemps ? Il vous suffit d'appuyer sur le bouton de répétition de l'alarme.
Voir tous les avantages

Réveillez-vous du bon pied

  • Tuner numérique FM

  • Double alarme

Radio FM numérique

Le tuner FM offre une réception parfaitement claire, et vous pouvez définir jusqu'à 10 présélections pour vos stations favorites. L'heure est parfaitement lisible sur l'écran.

Arrêt programmé. Endormez-vous avec la radio en fond sonore.

Profitez d'un sommeil réparateur avec votre station préférée en fond sonore. Vous pouvez régler la mise en veille programmable pour écouter la radio pendant un maximum de 2 heures. Une fois le temps prédéfini écoulé, la radio s'éteint.

Double alarme. Un réveil, deux alarmes.

La fonction de double alarme vous permet de définir deux alarmes différentes, tandis que la fonction d'alarme avec volume progressif déclenche une alarme au volume croissant pour vous réveiller graduellement.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.1

sur 5

42

Avis

05/07/2023

España

España

Acheteur vérifié

Su funcionamiento es mejor de lo que esperaba

Me ha gustado mucho su formato y su funcionamiento.

Pour

Me he adaptado rápidamente a su funcionamiento

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR3205 Radiodespertador

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR3205 Radiodespertador

01/08/2022

España

España

Cumple su funcion

Le despertador es bastante intuitivo aunque recomiendo bajarse el manual de la página de Philips funciona perfecto

Pour

De momento todo

Contre

De momento nada

Cet avis concerne le produit TAR3205 Radiodespertador

Cet avis concerne le produit TAR3205 Radiodespertador

06/01/2022

España

España

Ligero y fácil uso

Es muy ligero, y de uso fácil. La luz verde de los números no es molesta. Diseño muy bonito . Hemos comprado 2 por necesidad y estamos contentos con la compra. Esperamos que duren lo mismo que los anteriores, que tenían más de 10 años.

Pour

Fácil uso.

Contre

De momento no le veo ninguno.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR3205 Radiodespertador

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR3205 Radiodespertador

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