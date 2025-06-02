Payez plus tard avec Klarna
Radio compacte et portable
Tuner analogique FM/AM
Batterie Li-ion intégrée
Lampe torche SOS
Cette radio portable pratique est le compagnon idéal pour les longues journées d'excursion. Captez des signaux radio clairs, chargez d'autres appareils et éclairez-vous grâce à sa puissante lampe torche. En cas d'urgence, vous pouvez même émettre une puissante alarme SOS accompagnée d'une lumière clignotante.
Cette radio pratique ne vous fera pas défaut. Chargez-la à l'aide du câble USB-C inclus pour bénéficier d'une écoute radio jusqu'à 32 h à un volume raisonnable.
Ne soyez jamais à court d'énergie ! Vous disposerez toujours d'une charge de secours grâce aux panneaux solaires situés sur le dessus de la radio ou en actionnant la dynamo intégrée. La radio fonctionne également avec 3 piles AAA (non fournies). Un port USB-A vous permet de l'utiliser pour recharger vos autres appareils en cas d'urgence.
4.3
sur 5
14
Avis
100%
recommandent ce produit
LN06400
02/06/2025
France
un vrai couteau suisse
produit tout en un particulièrement polyvalent, je l'adore
Cet avis concerne le produit TAR1609 Radio portable avec lampe torche
Cet avis concerne le produit TAR1609 Radio portable avec lampe torche
Spectreboi
15/06/2026
United Kingdom
Love it! such a great product
Absolutely amazing product, good torch. the solar charges great. I am surprised it can actually play quite loud. Will use this during camping. love this product
Cet avis concerne le produit TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Cet avis concerne le produit TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Eren4162
04/02/2026
United Kingdom
Acheteur vérifié
It's working so good. Everything working good. Radio volume is enough. Battery is enough. I didn't make solar charge but. I hope it's will work.
Cet avis concerne le produit TAR1609 Portable radio with torch
Cet avis concerne le produit TAR1609 Portable radio with torch