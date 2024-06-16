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Arrêté

Radio portable

TAR1506/00

4.5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit
Un classique de poche
Déplacez-vous avec cette radio analogique FM/MW ultra-portable. Facile à régler, elle vous permet d'écouter vos émissions favorites avec un son limpide, dans le jardin comme en balade.
Voir tous les avantages

Un classique de poche

  • FM/MW

  • Tuner analogique

  • Fonctionne avec piles

Design classique. Sélection facile des stations.

Cette radio analogique FM/MW ultra-portable est facile à régler en déplacement. Il vous suffit de tourner le sélecteur de stations sur le côté pour faire glisser l'indicateur le long de la bande. Une grande fenêtre traditionnelle vous permet de voir facilement lorsque vous avez atteint la fréquence souhaitée.

Commandes simples. Sélecteur de volume et marche/arrêt

Cette petite radio est facile à utiliser d'une seule main. Utilisez le sélecteur bien placé pour le réglage du volume et la mise en marche/arrêt. Vous disposez d'une prise casque pour une écoute privée et un commutateur placé sur le côté vous permet de sélectionner les signaux FM ou MW.

Super portatif. Idéal pour la maison ou ailleurs

Glissez cette radio dans votre poche et emportez les nouvelles partout où vous allez. Ou le jeu que vous ne pouvez pas manquer. Ou le spectacle que vous aimez. 2x piles AAA alimentent le son et une antenne télescopique vous assure de toujours obtenir la meilleure réception possible.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 5

2

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

16/06/2024

España

España

Buen tamaño y diseño clásico y practico,

Exelente radio pequeñita y portátil, me gusta que sea de baterías ya que no tendré que desecharlo si la batería fuera incorporada , muy contento.

Pour

Tamaño y baterias

Contre

Que se vendiera con audifonos

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR1506 Radio portátil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR1506 Radio portátil

26/02/2024

España

España

Acheteur vérifié

Buen compañero para las noches en soledad

Fácil de usar con una sola mano. Buena captación de emisoras en AM y FM. Carencia de batería recargable.

Pour

Se acomoda bien debajo de la almohada

Contre

Si se deja encendida toda la noche, en tres días se agotan las pilas

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR1506 Radio portátil

Oui, je recommande ce produit

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