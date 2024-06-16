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Arrêté
FM/MW
Tuner analogique
Fonctionne avec piles
Cette radio analogique FM/MW ultra-portable est facile à régler en déplacement. Il vous suffit de tourner le sélecteur de stations sur le côté pour faire glisser l'indicateur le long de la bande. Une grande fenêtre traditionnelle vous permet de voir facilement lorsque vous avez atteint la fréquence souhaitée.
Cette petite radio est facile à utiliser d'une seule main. Utilisez le sélecteur bien placé pour le réglage du volume et la mise en marche/arrêt. Vous disposez d'une prise casque pour une écoute privée et un commutateur placé sur le côté vous permet de sélectionner les signaux FM ou MW.
Glissez cette radio dans votre poche et emportez les nouvelles partout où vous allez. Ou le jeu que vous ne pouvez pas manquer. Ou le spectacle que vous aimez. 2x piles AAA alimentent le son et une antenne télescopique vous assure de toujours obtenir la meilleure réception possible.
4.5
sur 5
2
Avis
100%
recommandent ce produit
R y b
16/06/2024
España
Buen tamaño y diseño clásico y practico,
Exelente radio pequeñita y portátil, me gusta que sea de baterías ya que no tendré que desecharlo si la batería fuera incorporada , muy contento.
Pour
Tamaño y baterias
Contre
Que se vendiera con audifonos
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAR1506 Radio portátil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAR1506 Radio portátil
Ajua
26/02/2024
España
Acheteur vérifié
Buen compañero para las noches en soledad
Fácil de usar con una sola mano. Buena captación de emisoras en AM y FM. Carencia de batería recargable.
Pour
Se acomoda bien debajo de la almohada
Contre
Si se deja encendida toda la noche, en tres días se agotan las pilas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAR1506 Radio portátil
Oui, je recommande ce produit
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