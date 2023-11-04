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TAM4505/12
Bluetooth®
CD, CD-MP3, USB, DAB+, FM
Port USB pour charge
60 W, entrée audio
Cette élégante microchaîne vous permet de diffuser des playlists en streaming et d'écouter des CD ou des stations de radio DAB+ et FM. Le tuner numérique avec 20 présélections offre une réception d'une clarté exceptionnelle et le lecteur de CD peut lire des CD MP3 et des CD enregistrés.
Ces enceintes vous offrent un son clair et des basses profondes grâce à l'association d'un haut-parleur de graves, d'un tweeter et de ports Bass Reflex. Une puissance de sortie maximale de 60 W offre un son puissant dans toutes les pièces. Idéal pour un salon ou un espace de vie décloisonné.
L'unité centrale et les enceintes de deux couleurs rappellent le design des chaînes hi-fi modulables. Le sélecteur de volume texturé apporte un agréable ressenti analogique. Les boutons en façade de l'unité permettent de démarrer la lecture et de sélectionner les sources.
4.0
sur 5
42
Avis
algue59
04/11/2023
France
Acheteur vérifié
bonne fonctionnnalite
chaine excelente simple tuner efficace son parfait
Pour
bien adpter pour le rangement
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAM4505 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
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Polo69
26/06/2024
België
Chaine super géniale
Je suis très satisfait de cette micro chaîne de qualité exceptionnelle. Excellent rendu sonore .
Pour
Son riche et pur
Contre
Pas assez de sons prédéfinis
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAM4505 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
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Pepe.
07/05/2022
España
Acheteur vérifié
Producto con una calidad/precio excelente.
La Microcadena TAM4505 tiene una calidad de sonido excepcional. Me gustaría que en el botón Mode cuando elijo una modalidad (p.e. Aleatorio) se quedara fijo para la próxima vez que conecto el equipo.
Pour
Tiene unas prestaciones fabulosas.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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