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  • Un design élégant et un son riche.
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Microchaîne

TAM4505/12

4
| (42) Avis
Un design élégant et un son riche.
Enrichissez votre expérience d'écoute à la maison avec cette microchaîne aux lignes classiques. Bénéficiez d'une radio numérique DAB+/FM limpide, diffusez de la musique et des podcasts en streaming, et écoutez des CD, le tout avec un son riche de 60 W. Vous pouvez connecter d'autres sources grâce à la prise USB et à l'entrée Audio.
Voir tous les avantages

Un design élégant et un son riche.

  • Bluetooth®

  • CD, CD-MP3, USB, DAB+, FM

  • Port USB pour charge

  • 60 W, entrée audio

Profitez de toute votre musique

Cette élégante microchaîne vous permet de diffuser des playlists en streaming et d'écouter des CD ou des stations de radio DAB+ et FM. Le tuner numérique avec 20 présélections offre une réception d'une clarté exceptionnelle et le lecteur de CD peut lire des CD MP3 et des CD enregistrés.

Enceintes Bass Reflex. Des basses plus riches.

Ces enceintes vous offrent un son clair et des basses profondes grâce à l'association d'un haut-parleur de graves, d'un tweeter et de ports Bass Reflex. Une puissance de sortie maximale de 60 W offre un son puissant dans toutes les pièces. Idéal pour un salon ou un espace de vie décloisonné.

Design classique

L'unité centrale et les enceintes de deux couleurs rappellent le design des chaînes hi-fi modulables. Le sélecteur de volume texturé apporte un agréable ressenti analogique. Les boutons en façade de l'unité permettent de démarrer la lecture et de sélectionner les sources.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 5

42

Avis

04/11/2023

France

France

Acheteur vérifié

bonne fonctionnnalite

chaine excelente simple tuner efficace son parfait

Pour

bien adpter pour le rangement

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAM4505 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAM4505 Microchaîne

26/06/2024

België

België

Chaine super géniale

Je suis très satisfait de cette micro chaîne de qualité exceptionnelle. Excellent rendu sonore .

Pour

Son riche et pur

Contre

Pas assez de sons prédéfinis

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAM4505 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAM4505 Microchaîne

07/05/2022

España

España

Acheteur vérifié

Producto con una calidad/precio excelente.

La Microcadena TAM4505 tiene una calidad de sonido excepcional. Me gustaría que en el botón Mode cuando elijo una modalidad (p.e. Aleatorio) se quedara fijo para la próxima vez que conecto el equipo.

Pour

Tiene unas prestaciones fabulosas.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAM4505 Microcadena

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAM4505 Microcadena

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