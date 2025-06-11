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Microchaîne

TAM3505M2/12

4.8
| (4) Avis | 100% recommandent ce produit
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Profitez d'un son stéréo parfait quelle que soit la source grâce à cette microchaîne compacte et à ses enceintes bibliothèque ! Appréciez la clarté exceptionnelle de la radio DAB+, diffusez de la musique et des podcasts en un clin d'œil, écoutez des CD ou connectez-vous à d'autres sources via le port USB ou l'entrée audio.
Voir tous les avantages

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  • Enceintes Bass Reflex

  • 20 W

  • Bluetooth® 5.4

  • DAB+/FM, CD, USB, entrée audio

Un son stéréo exceptionnel pour tout ce que vous aimez

Un son stéréo exceptionnel pour tout ce que vous aimez

Vous profiterez d'un son stéréo net et limpide avec des basses profondes grâce aux enceintes bibliothèque qui tirent parti de la puissance de sortie de 20 W (RMS) du système, des haut-parleurs de graves 3" et des ports Bass Reflex. Le contrôle numérique du son vous permet de choisir parmi des styles sonores prédéfinis : de la musique aux émissions de radio, vous obtiendrez toujours le meilleur son en fonction de ce que vous écoutez.

Lecture de toute votre musique

Lecture de toute votre musique

Musique, podcasts, actualités, fiction, sports : la liste est infinie ! Vous pouvez profiter de la radio DAB+/FM au son limpide, diffuser vos sons via Bluetooth® ou vous connecter à d'autres sources telles que des clés USB ou des platines via l'entrée audio. Le tuner radio numérique avec 20 présélections offre une réception cristalline, et le lecteur CD peut lire les CD MP3 et les CD enregistrés.

Bluetooth® 5.4 pour un meilleur son et streaming Auracast

Bluetooth® 5.4 pour un meilleur son et streaming Auracast

Le Bluetooth® LE Audio et le codec LC3 sont pris en charge pour un son nettement meilleur lors de la diffusion en continu. Auracast est également pris en charge, ce qui vous permet de diffuser du contenu à partir d'un appareil connecté compatible vers la microchaîne et d'autres haut-parleurs compatibles Auracast.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 5

4

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

11/06/2025

United Kingdom

United Kingdom

great value for money and great features

This hi-fi system makes me happy, bringing back the retro vintage style of my childhood. I primarily use it with Bluetooth or to play USB files. It was cool to find an old CD and play it on my new system. Radio station presets are virtually automatic. The remote makes it incredibly intuitive to use, offering easy access to features without getting up (a real improvement over older hi-fi systems). While the sound isn't exceptional, it's very good quality for such compact speakers. The equalizer allows for precise adjustments. I doubt you'd find a more elegant, well-finished, and good-quality product at this price

Pour

sound quality, easy of use, remote, bluetooth, usb, design

Contre

nothing

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAM3505M2 Micro Music System

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAM3505M2 Micro Music System

26/05/2025

Deutschland

Deutschland

Tolle Funktionen und guter Klang

Die kleine Anlage ist überraschend gut und hat alles was ich brauche. Die Einrichtung ist sehr einfach, über Bluetooth lassen sich auch andere Quellen ohne Probleme verbinden. Das Gerät ist einfach zu bedienen, eine Fernbedienung ist auch dabei. Sie ist kompakt mit einigen Funktionen wie Uhrzeit, Wecker, Sleep Timer, CD Player, Internetradio, USB Anschluss.er Plattenspieler. Der digitale Radio-Tuner bietet kristallklaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und selbst aufgenommene CDs spielen. Über die Philips Entertainment App kann man den gewünschten Klangstil auszuwählen, zwischen Quellen zu wechseln und vieles mehr. Für den Preis eine absolut gute kleine Anlage, bin sehr zufrieden.

Pour

Guter Klang, kompakt, verschiedene Funktionen

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAM3505M2 Mini Stereoanlage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAM3505M2 Mini Stereoanlage

19/05/2025

Deutschland

Deutschland

Kompaktes Design, starker Klang – überzeugt auf ga

Das PHILIPS TAM3505M2 Micro System hat mich positiv überrascht. Trotz der kompakten Größe liefert es einen klaren und kraftvollen Sound – ideal für kleinere Räume oder den Schreibtisch. Die Einrichtung geht schnell, Bluetooth funktioniert zuverlässig und das Design wirkt modern und hochwertig. Für alle, die ein platzsparendes Audiosystem mit gutem Klang suchen, ist dieses Gerät eine solide Wahl.

Cet avis concerne le produit TAM3505M2 Mini Stereoanlage

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