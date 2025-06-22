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TAM3205M2/12
Enceintes Bass Reflex
20 W
Bluetooth® 5.4
FM, CD, USB, entrée audio
Vous profiterez d'un son stéréo net et limpide avec des basses profondes grâce aux enceintes bibliothèque qui tirent parti de la puissance de sortie de 20 W (RMS) du système, des haut-parleurs de graves 3" et des ports Bass Reflex. Le contrôle numérique du son vous permet de choisir parmi des styles sonores prédéfinis : de la musique aux émissions de radio, vous obtiendrez toujours le meilleur son en fonction de ce que vous écoutez.
Musique, podcasts, actualités, fiction, sports : la liste est infinie ! Vous pouvez diffuser vos sons via Bluetooth®, écouter la radio FM ou vous connecter à d'autres sources telles que des clés USB ou des platines via l'entrée audio. Le tuner radio numérique avec 20 présélections offre une réception cristalline, et le lecteur CD peut lire les CD MP3 et les CD enregistrés.
Le Bluetooth® LE Audio et le codec LC3 sont pris en charge pour un son nettement meilleur lors de la diffusion en continu. Auracast est également pris en charge, ce qui vous permet de diffuser du contenu à partir d'un appareil connecté compatible vers la microchaîne et d'autres haut-parleurs compatibles Auracast.
3.8
sur 5
9
Avis
Nanoulouloute27
22/06/2025
France
Ce produit une pépite
Ce produit est une pépite... La qualité du son est super. Son design est magnifique, il met en valeur ma veranda... c’est un plaisir de l’utiliser aussi pour la radio que pour les cd ou Bluetooth. Je peux l’utiliser aussi avec ma tablette pour le son... génial pour faire son sport en ligne. Je ne regrette pas de l’àvoir... et je n’ai pas fini d’en abuser...
Cet avis concerne le produit TAM3205M2 Microchaîne
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Oli19
14/01/2026
Portugal
Boa receção de rádio, som claro e potente, facilidade de uso, ideal para uma sala de estar.
Cet avis concerne le produit TAM3205M2 Sistema micro de música
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Sallonn
03/06/2025
Nederland
Geweldige radio
Ik ben ontzettend tevreden met deze Philips radio! Het geluid is echt prachtig en helder, waardoor muziek en nieuws een genot zijn om naar te luisteren. Daarnaast vind ik het design mooi. Ook is hij heel eenvoudig in gebruik, een top product !
Pour
Goed geluid
Cet avis concerne le produit TAM3205M2 Micromuzieksysteem
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