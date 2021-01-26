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Arrêté

Radio Internet

TAM2805/10

3.6

| (26) Avis

Ultra-slim. Riche en fonctionnalités.

Vous n'avez pas beaucoup de place ? Voyez grand pour ce qui est du divertissement. Cette microchaîne slim avec radio Internet et DAB+ peut être fixée au mur. Elle est compatible Spotify Connect et permet un streaming Bluetooth®. Vous pouvez même la connecter à votre lecteur de CD ou votre platine vinyle.

Voir tous les avantages

Ultra-slim. Riche en fonctionnalités.

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Un seul système compact pour toute votre musique

Vous cherchez quelque chose à écouter ? Cette microchaîne vous donne accès à des milliers de stations de radio numérique ou Internet du monde entier, sans crépitement. Vous pouvez diffuser de la musique, des podcasts, etc. en streaming via Bluetooth®, tandis que l'entrée Audio prend en charge les sources câblées.

Une solution idéale pour les espaces réduits

Vous pouvez poser cette microchaîne slim sur un meuble grâce au pied inclus ou retirer le pied pour la monter directement sur un mur. Deux haut-parleurs large bande diffusent un son stéréo limpide.

Streaming facile. Écoute optimale

Vous souhaitez écouter Spotify en streaming ? Cette radio Internet Bluetooth® est équipée de Spotify Connect. Votre téléphone portable vous sert de télécommande tandis que la radio diffuse le signal sonore optimal provenant des serveurs Spotify. Les deux haut-parleurs large bande délivrent un son stéréo limpide.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 5

26

Avis

3

26/01/2021

België

België

Acheteur vérifié

Radio internet

Radio super pratique, peu encombrante et d’une belle finition. Très belle sonorité,je recommande

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAM2805 Radio Internet

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAM2805 Radio Internet

28/02/2023

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Dispone di quasi tutto quello che serve.

Ottima Qualita'. Non mi piace assenza di una porta Usb.

Pour

La radio Internet.Spotify.

Contre

Una base troppo plasticosa.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAM2805 Radio via Internet

Date d'utilisation 2023-01-28

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAM2805 Radio via Internet

Date d'utilisation 2023-01-28

16/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Great Product

Very good sound quality easy to set up , thousands of channals

Pour

The Best Radio Ever

Contre

None

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAM2805 Internet Radio

Date d'utilisation 2022-10-16

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAM2805 Internet Radio

Date d'utilisation 2022-10-16

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