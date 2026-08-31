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Arrêté
TAJS50/00
Vous êtes chez vous dès que votre musique est là
Détendez-vous grâce à cette enceinte Bluetooth® qui vous fera vous sentir chez vous. Bénéficiez de 20 heures d'autonomie et d'une fonction énergie nomade. Le tissu en laine mélangée et la face supérieure en acier poli trouvent leur place dans tous les intérieurs, même les plus minimalistes.
Bluetooth®
Puissance de sortie : 30 W
Autonomie de 20 heures
Fonction énergie nomade intégrée
Conçue avec Georg Jensen, cette enceinte Bluetooth® compacte est à la fois simple et remarquable. La face supérieure en acier poli contraste parfaitement avec le tissu tactile Kvadrat de l'enceinte. Les signatures de marque discrètes rappellent subtilement la collaboration entre Philips et Georg Jensen.
Cette enceinte est recouverte d'un textile de qualité créé par le fabricant haut de gamme Kvadrat. Ce magnifique tissu en laine mélangée est acoustiquement transparent, ce qui permet au son de circuler librement de l'enceinte vers la pièce.
La batterie offre 20 heures d'autonomie par charge complète. Elle offre jusqu'à 20 m de portée sans fil et vous pouvez l'appairer à une autre enceinte Philips & Georg Jensen identique pour écouter votre musique en stéréo. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'appairage d'enceintes.
Notation globale