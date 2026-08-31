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Arrêté

Enceinte Philips & Georg Jensen

TAJS30/00

De la musique et du style.

De magnifiques lignes arrondies et des matières agréablement tactiles. Avec son tissu en laine mélangée et sa face supérieure en acier poli, cette petite enceinte Bluetooth® fera tourner les têtes sur votre passage. Elle offre un son impeccable et jusqu'à 6 heures d'autonomie.

Voir tous les avantages

De la musique et du style.

  • Bluetooth®

  • Puissance de sortie : 4 W

  • 6 heures d'autonomie

  • Étanchéité IPX7

L'harmonie tactile. Éléments en acier poli Georg Jensen

L'harmonie tactile. Éléments en acier poli Georg Jensen

Conçue en collaboration avec Georg Jensen, cette enceinte Bluetooth® compacte et arrondie est à la fois simple et remarquable. La face supérieure en acier poli contraste parfaitement avec le tissu tactile Kvadrat de l'enceinte. Les signatures de marque discrètes rappellent subtilement la collaboration entre Philips et Georg Jensen.

Tissu d'enceinte par Kvadrat. Conçu pour laisser passer le son.

Tissu d'enceinte par Kvadrat. Conçu pour laisser passer le son.

Cette enceinte est recouverte d'un textile de qualité créé par le fabricant haut de gamme Kvadrat. Ce magnifique tissu en laine mélangée est acoustiquement transparent, ce qui permet au son de circuler librement de l'enceinte vers la pièce.

Autonomie de 6 heures. Appairage pour un son stéréo.

Autonomie de 6 heures. Appairage pour un son stéréo.

La batterie offre 6 heures d'autonomie par charge complète. L'enceinte est équipée de boutons de réglage du volume. Vous pouvez l'appairer avec une seconde enceinte Philips & Georg Jensen identique pour écouter votre musique en stéréo. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton de marche/arrêt pendant 2 secondes.

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