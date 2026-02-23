Confort et composants remplaçables pour des années d'utilisation

Les coques souples en cuir synthétique et l'arceau réglable et flexible vous offrent un confort optimal. Pour une étanchéité acoustique et un confort incomparables, les coussinets en mousse à mémoire de forme peuvent être remplacés en cas d'usure. De même, il est possible de remplacer la batterie lithium-ion du casque lorsqu'elle est en fin de vie.