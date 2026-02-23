Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    • Profitez d'un confort absolu Profitez d'un confort absolu Profitez d'un confort absolu

      Casque circum-aural sans fil

      TAH6000BK/00

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Profitez d'un confort absolu

      Ce casque circum-aural à réduction adaptative du bruit, conçu pour des années d'utilisation, favorise votre concentration. Sans fil, pour vos déplacements, il vous plonge dans un son chaleureux et naturel. En filaire, il produit un son haute résolution.

      Voir tous les avantages

      Disponible à partir:

      Produits similaires

      Afficher tous les Casque à réduction de bruit

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Ce produit
      Casque circum-aural sans fil
      - {discount-value}

      Casque circum-aural sans fil

      total

      recurring payment

      Profitez d'un confort absolu

      • Un son naturel, des basses dynamiques
      • Confort du système circum-aural
      • Réduction adaptative du bruit
      • Jusqu'à 80 h d'autonomie

      Un son exceptionnel, même à faible volume. Écoute sans fil ou filaire

      Les haut-parleurs de 40 mm avec réglage personnalisé et Dynamic Bass vous offrent un son exceptionnel avec des basses riches et profondes, même à faible volume. Pour profiter d'un son haute résolution, vous pouvez écouter votre musique avec le câble audio de 3,5 mm (inclus) ou via USB-C.

      Profitez d'une immersion sonore totale avec la réduction adaptative du bruit

      La réduction adaptative du bruit réagit rapidement à votre environnement pour supprimer les bruits extérieurs, y compris le vent, en temps réel. Si vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous, le mode « Aware » permet de réintégrer les sons extérieurs. L'option « Quick Awareness » améliore les voix pour vous permettre de converser sans retirer votre casque.

      Confort et composants remplaçables pour des années d'utilisation

      Les coques souples en cuir synthétique et l'arceau réglable et flexible vous offrent un confort optimal. Pour une étanchéité acoustique et un confort incomparables, les coussinets en mousse à mémoire de forme peuvent être remplacés en cas d'usure. De même, il est possible de remplacer la batterie lithium-ion du casque lorsqu'elle est en fin de vie.

      Connectivité multipoint Bluetooth® stable et appairage facile

      La compatibilité avec les derniers appareils Bluetooth® 6.0 vous offre un streaming fluide sans baisse de son gênante et vous permet de vous connecter à deux appareils simultanément. Android Fast Pair et Microsoft Swift Pair sont également pris en charge.

      Jusqu'à 80 heures d'autonomie (50 avec la réduction de bruit)

      Lorsque la réduction du bruit est désactivée, une charge complète vous offre 80 heures d'autonomie, et 50 heures avec la réduction du bruit. Une charge de 5 minutes vous offre 4 heures d'écoute supplémentaires.

      Technologie à 5 micros. Des appels plus clairs, même dans les endroits bruyants

      Ce casque est doté d'un système à cinq micros, dont deux avec un algorithme de réduction du bruit basé sur l'IA, pour des appels d'une clarté exceptionnelle. Même dans une rue très fréquentée un jour de grand vent, votre interlocuteur entendra distinctement votre voix, sans être dérangé par votre environnement.

      Application Philips Headphones. Personnalisez votre expérience.

      Vous avez l'impression que votre musique manque de relief ? Notre application dédiée intègre un égaliseur, une solution intuitive qui vous permet de régler le son et de parcourir différents paramètres d'égalisation en un seul geste. Vous pouvez également utiliser l'application pour régler la réduction du bruit, activer Dynamic Bass, gérer les appareils connectés, mettre à jour le micrologiciel, et plus encore.

      La signature sonore chaleureuse et naturelle de Philips

      Les haut-parleurs personnalisés de ce casque sont réglés sur la signature sonore Philips qui vous offre un son chaleureux et naturel avec des basses profondes. Quelle que soit votre musique du moment, vous allez l'adorer.

      Plastique recyclé certifié GRS. Emballage responsable.

      Nos produits se composent de plastiques recyclés post-consommation et nos emballages sont fabriqués à partir de carton recyclé certifié FSC avec des notices imprimées sur du papier recyclé.

      Spécificités Techniques

      • Niveau sonore

        Système acoustique
        Fermé
        Réponse en fréquences
        20 - 40 000 Hz
        Impédance
        16 ohms
        Sensibilité
        108 ± 3 dB (1 kHz, 1 mW)
        Diamètre du haut-parleur
        40  millimètre
        Puissance d'entrée maximale
        30  mW
        Type de haut-parleur
        Dynamique
        Hi-Res Audio
        Oui

      • Connectivité

        Version Bluetooth®
        6,0
        Profils Bluetooth®
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Portée maximale
        Jusqu'à 10  m
        Connexion multipoint
        Oui
        Codec pris en charge
        SBC
        Prise casque
        3.5  millimètre

      • Carton externe

        Longueur
        22.40  cm
        Nombre de produits emballés
        3
        Largeur
        22.00  cm
        Poids brut
        1.65  kg
        Hauteur
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17697 0
        Poids net
        0.81  kg
        Poids à vide
        0.84  kg

      • Pratique

        Prise en charge de l'application Philips Headphones
        Oui
        Google Fast Pair
        Oui
        Mises à jour du micrologiciel possibles
        Oui
        Type de commande
        Bouton
        Microsoft Swift Pair
        Oui

      • Alimentation

        Nombre de piles
        1 pièces
        Temps de charge
        2  heure(s)
        Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée)
        50  heure(s)
        Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée)
        80  heure(s)
        Temps de charge rapide
        15 mins for 4 hrs
        Poids de la batterie (total)
        14.8  g
        Capacité de la batterie (casque)
        720  mAh
        Type de batterie (casque)
        Lithium-polymère (intégrée)

      • Dimensions du produit emballé

        Hauteur
        25  cm
        Type d'emballage
        Carton
        Type d'installation en rayon
        Suspension
        Largeur
        21.2  cm
        Profondeur
        6.9  cm
        Nombre de produits inclus
        1
        EAN
        48 95229 17697 3
        Poids brut
        0.500  kg
        Poids net
        0.270  kg
        Poids à vide
        0.230  kg

      • Dimensions du produit

        Hauteur
        19.20  cm
        Largeur
        16.60  cm
        Profondeur
        8.20  cm
        Poids
        0.024  kg

      • Accessoires

        Câble audio
        Câble stéréo 3,5 mm, L = 1,0 m
        Guide de démarrage rapide
        Oui

      • Design

        Couleur
        Noir
        Style de port
        Arceau
        Conception pliable
        Plat / vers l'intérieur
        Matériau de couplage auriculaire
        Cuir synthétique
        Ajustement auriculaire
        Circum-aural
        Type de coque
        Arrière fermé

      • Télécommunication

        Micro pour les appels
        2 mics
        Réduction du bruit du vent
        Oui

      • UPC

        UPC
        8 40063 20787 5

      • Fonctionnalités ANC

        Technologie ANC
        Hybride, ANC Pro
        Mode de perception
        Oui
        ANC adaptative
        Oui
        Micro pour ANC
        3 micros
        ANC (réduction de bruit active)
        Oui

      • Assistant vocal

        Compatible assistant vocal
        • Siri d'Apple
        • Assistant Google
        Activation de l'assistant vocal
        Pression sur le bouton multifonction
        Prise en charge d'assistant vocal
        Oui

      • Développement durable

        Coque en plastique
        contient 52 % de polycarbonate recyclé post-consommation certifié GRS TE-00132492

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      emballage carton et papier à recycler - produit en fin de vie à recycler
      Haut de page
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.