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Arrêté
TAH2005BK/00
Coussinets doux confortables
Haut-parleurs de 40 mm
Arceau léger
Câble de casque de 2 m
Ce casque circum-aural filaire vous permet d'écouter votre musique aussi longtemps que vous le souhaitez. Les puissants haut-parleurs de 40 mm vous offrent un son clair et net. La conception circum-aurale assure une bonne isolation phonique passive. Votre entourage n'entendra pas ce que vous écoutez.
L'arceau réglable rembourré s'adapte à toutes les têtes et les coussinets de coque doux sont parfaits pour les longues séances d'écoute. L'autonomie est illimitée puisqu'elle ne dépend pas d'une batterie. Une solution idéale pour rattraper tous les derniers podcasts à la suite.
Le câble de casque de 2 m est idéal pour une connexion à un ordinateur portable ou une tablette. Lorsque vous vous déplacez, il vous permet de ranger votre appareil en toute sécurité dans un sac ou une poche, pour une écoute mains libres.
3.7
sur 5
7
Avis
83%
recommandent ce produit
Liki1
24/06/2024
United Kingdom
Wired headphones, great quality
great quality, wired. sounds amazing..... recommended!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH2005BK Over-ear headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH2005BK Over-ear headphones
Sol bol
28/05/2024
United Kingdom
Perfect wired headphones
Philips wired headphones, perfect for me and my teenager
Cet avis concerne le produit TAH2005BK Over-ear headphones
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CGTuin
04/06/2023
Nederland
Acheteur vérifié
Een geweldige hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon is echt geweldig goed, het geluid is prima en dat voor een zeer schappelijke prijs .
Pour
Goed geluid en een lang snoer
Contre
Geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor