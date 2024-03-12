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Un son naturel exceptionnel
Réduction de bruit Pro+
Une qualité d'appel supérieure
Le design intemporel Fidelio
Des basses précises et profondes aux aigus limpides, en passant par les médiums chaleureux, ce superbe casque vous offre un son naturel exceptionnel avec une séparation précise des instruments. Les haut-parleurs dynamiques recouverts de graphène restituent plus que jamais les détails. Vous entendrez les morceaux de vos artistes préférés tels qu'ils les ont créés.
La réduction adaptative du bruit s'adapte rapidement à votre environnement pour supprimer en temps réel le bruit extérieur, y compris le vent. De la musique aux appels, immergez-vous où que vous soyez sans avoir à lever le petit doigt. Si vous souhaitez régler le niveau de transparence ou de réduction du bruit du vent, utilisez simplement l'application Philips Headphones.
N'hésitez plus à passer vos appels en plein cœur des endroits les plus fréquentés et les plus bruyants. Les micros à faisceau se concentrent sur le son de votre voix tandis que les algorithmes IA évolués empêchent le bruit environnant de gâcher votre appel. S'il y a beaucoup de vent, le capteur à conduction osseuse captera votre voix de manière fiable, afin que vous soyez toujours entendu.
Récompenses
5.0
sur 5
8
Avis
100%
recommandent ce produit
jajo78
12/03/2024
France
Excellents
En plus d'être beaux (selon moi), ces écouteurs fonctionnent à merveille. J'écoute en HiRes et LDAC et c'est un vrai bonheur. Les fonctionnalités liées à la gestion du bruit environnant font bien leur ouvrage. Je ne regrette pas d tout cet achat.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio T2 Casque True Wireless
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio T2 Casque True Wireless
Virtuoz
02/01/2025
Suisse
Acheteur vérifié
Fidelio T2
J’apprécie énormément d’écouter ma musique et mes vidéos avec les écouteurs Fidelio T2. La qualité sonore est incroyable, avec des basses profondes et des aigus cristallins. Ils offrent une expérience d’écoute immersive qui transforme vraiment mes moments audio. Je les recommande à tous les mélomanes et amateurs de technologie audio haut de gamme !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio T2 Casque True Wireless
Oui, je recommande ce produit
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benje
12/07/2025
Deutschland
Absoluter Spitzenklang
Ich höre fast ausschließlich Hi-Res Musik und bin vom Klang absolut begeistert. Sehr guter, ausgewogener Klang mit starkem und sauberen Bass. Auch die Mitten und Höhen sind auf Spitzen Niveau. Bluetooth natürlich über LDAC. Haptik und Optik sind auch super, wie üblich bei Fidelios.
Pour
Haptik, Optik, Klang, Bass, high-res, hoher Tragekomfort und passgenau
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio T2 True Wireless Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio T2 True Wireless Kopfhörer
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