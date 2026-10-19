ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de l'emballage
  • Image principale
  • Photo de l'emballage
  • Image principale

Arrêté

Câble HDMI

SWV9030/10

La 8K Ultra HD à 60 Hz avec Dynamic HDR

Découvrez la résolution 8K Ultra HD à 60 IPS. La technologie Dynamic HDR permet d'afficher une image parfaitement nette, au contraste optimal et aux mouvements ultra-rapides. La technologie eARC (enhanced Audio Return Channel) prend en charge jusqu'à 192 kHz en résolution 24 bits.

Voir tous les avantages

Des conditions de jeu optimales

La 8K Ultra HD à 60 Hz avec Dynamic HDR

  • 8 K 60 Hz

  • 48 Gbits/s

  • 3 m

UHD 4320p (8 K)

Prend en charge une résolution vidéo jusqu'à 8K UHD 4320p pour offrir une qualité d'image et des expériences de jeu optimales.

60 Hz ou images par seconde

Une expérience visuelle et de jeu supérieure avec un maximum de 60 images par seconde.

Fil de cuivre pur 28 AWG pour une qualité d'image et de son optimale.

Utilisation de matériaux de qualité : fil de cuivre pur 28 AWG pour assurer une connexion optimale avec un minimum de perte de données.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.