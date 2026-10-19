La 8K Ultra HD à 60 Hz avec Dynamic HDR

Découvrez la résolution 8K Ultra HD à 60 IPS. La technologie Dynamic HDR permet d'afficher une image parfaitement nette, au contraste optimal et aux mouvements ultra-rapides. La technologie eARC (enhanced Audio Return Channel) prend en charge jusqu'à 192 kHz en résolution 24 bits.