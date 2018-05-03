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Arrêté

Enceinte multiroom Spotify

SW750M/12

4

| (16) Avis | 80% recommandent ce produit

Spotify dans chaque pièce

Bénéficiez d'un son authentique en toute simplicité grâce aux quatre haut-parleurs de haute fidélité et à Spotify Connect. Écoutez Spotify sur n'importe quelle enceinte en utilisant l'application Spotify comme télécommande, étendez votre système en plaçant des enceintes où vous le souhaitez et appuyez sur le bouton Lecture pour reprendre la diffusion là où vous l'aviez interrompue.

Voir tous les avantages

Spotify dans chaque pièce

  • Spotify Connect

  • Multiroom

  • Appuyez simplement sur « PLAY »

Passez d'une pièce (haut-parleur A) à l'autre (haut-parleur B)

Boutons d'accès direct - aucune application nécessaire, pour un contrôle facilité

Boutons d'accès direct - aucune application nécessaire, pour un contrôle facilité

Des boutons de commande pratiques (lecture/pause, volume haut/bas, précédent/suivant) vous donneront accès aux fonctionnalités dont vous avez besoin, sans la complication d'une application. Une fois qu'un album, une liste de lecture ou une station a été sélectionné, les fonctions pour ignorer une piste, la répéter ou pour mettre la musique en pause nécessitent seulement d'appuyer sur un bouton.

L'application Philips Compagnon simplifie la configuration des haut-parleurs sans fil

L'application Philips Compagnon simplifie la configuration des haut-parleurs sans fil

L'application Philips SpeakerSet Multiroom Manager vous aide à configurer et gérer vos haut-parleurs Philips Spotify multipièces sans effort. Il vous suffit de connecter un haut-parleur Philips Spotify multipièce à votre réseau domestique sans fil. Si vous avez plus d'un haut-parleur, utilisez l'application pour regrouper les haut-parleurs et bénéficier d'une flexibilité dans toutes les pièces.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 5

16

Avis

80%

recommandent ce produit

03/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant quality music all around the house!

I have three of these. A 750 downstairs in the kitchen, a 700 in the living room and in the bedroom. I have them linked into groups so can have music all around the house and they are so easy to use from my iphone and ipad. Wouldn't be without them!

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Cet avis concerne le produit SW750M Spotify multiroom speaker

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29/12/2015

Deutschland

Deutschland

TOP Produkt

Dieser Multiboom Lautsprecher von Philips ist ein echtes TOP-Produkt. TOP Sound und easy einzurichten. Diesen Lautsprecher kann ich nur jedem empfehlen, der Spotify inkl. Premium-Account nutzt.

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Cet avis concerne le produit SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher

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09/07/2015

België

België

Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetappararaat

Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetapparaat: Van Espresso, Lungo tot gewone filterkoffie. Zet lekkere koffie, met gemakkelijke bediening, reiniging en mooi design

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  1. Un compte Spotify Premium est requis pour cette enceinte.