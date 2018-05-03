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Arrêté
Spotify dans chaque pièce
Bénéficiez d'un son authentique en toute simplicité grâce aux quatre haut-parleurs de haute fidélité et à Spotify Connect. Écoutez Spotify sur n'importe quelle enceinte en utilisant l'application Spotify comme télécommande, étendez votre système en plaçant des enceintes où vous le souhaitez et appuyez sur le bouton Lecture pour reprendre la diffusion là où vous l'aviez interrompue.
Spotify Connect
Multiroom
Appuyez simplement sur « PLAY »
Des boutons de commande pratiques (lecture/pause, volume haut/bas, précédent/suivant) vous donneront accès aux fonctionnalités dont vous avez besoin, sans la complication d'une application. Une fois qu'un album, une liste de lecture ou une station a été sélectionné, les fonctions pour ignorer une piste, la répéter ou pour mettre la musique en pause nécessitent seulement d'appuyer sur un bouton.
L'application Philips SpeakerSet Multiroom Manager vous aide à configurer et gérer vos haut-parleurs Philips Spotify multipièces sans effort. Il vous suffit de connecter un haut-parleur Philips Spotify multipièce à votre réseau domestique sans fil. Si vous avez plus d'un haut-parleur, utilisez l'application pour regrouper les haut-parleurs et bénéficier d'une flexibilité dans toutes les pièces.
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4.0
sur 5
16
Avis
80%
recommandent ce produit
Pixy
03/05/2018
United Kingdom
Brilliant quality music all around the house!
I have three of these. A 750 downstairs in the kitchen, a 700 in the living room and in the bedroom. I have them linked into groups so can have music all around the house and they are so easy to use from my iphone and ipad. Wouldn't be without them!
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Cet avis concerne le produit SW750M Spotify multiroom speaker
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therecords
29/12/2015
Deutschland
TOP Produkt
Dieser Multiboom Lautsprecher von Philips ist ein echtes TOP-Produkt. TOP Sound und easy einzurichten. Diesen Lautsprecher kann ich nur jedem empfehlen, der Spotify inkl. Premium-Account nutzt.
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Brabander
09/07/2015
België
Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetappararaat
Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetapparaat: Van Espresso, Lungo tot gewone filterkoffie. Zet lekkere koffie, met gemakkelijke bediening, reiniging en mooi design
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