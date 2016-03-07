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Arrêté
SSC5001/10
Réglages sonores personnalisables
Profitez de vos programmes TV sans déranger vos proches, grâce à ce casque TV sans fil AudioBoost SSC5001 simple d'utilisation et au son clair et puissant même à un volume élevé. Ses fonctions marche/arrêt automatique et recherche automatique des canaux vous facilitent la vie.
HP 15 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
Les haut-parleurs 15 mm en néodyme produisent un son clair et puissant. La connexion sans fil numérique permet une transmission de haute qualité garantissant un son optimal.
Appuyez sur le bouton « microphone » pour désactiver le son du téléviseur et amplifier le son des conversations avec vos proches. Le micro du casque TV AudioBoost captera les voix et les sons de votre environnement afin de les amplifier dans vos oreilles. Les conversations avec votre famille seront plus claires et vous percevrez mieux les sons de votre environnement.
Inutile d'appuyer sur un bouton pour activer le casque TV AudioBoost. Un mécanisme intelligent détecte automatiquement s'il est porté, et l'active ou le désactive automatiquement. Vous n'aurez plus à vous soucier d'éteindre votre casque.
2.8
sur 5
17
Avis
Labouille59
07/03/2016
Suisse
Bon casque
La fonction d'écoute ambiante est très pratique. Je recommande ce casque.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil
Oui, je recommande ce produit
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OlafOlafssohn
10/01/2016
Deutschland
Begeisterndes Produkt
Ich habe das Gerät im Zuge eines Produkttestes erhalten. Sowohl ich (50 Jahre) als auch mein Vater (78) haben den Kopfhörer ausprobiert und waren vollauf zufrieden. Das Gerät ließ sich sehr einfach anschließen und einstellen: Der Klang lässt sich auch problemlos während dem Tragen regulieren und an persönliche Bedürfnisse anpassen. Super Klang und das Tragen einer Brille bereitet keine Probleme, im Gegensatz zu anderen On-Ear Kopfhören die oft einen unangenehmen Druck auf die Brille verursachen. Das Ladegerät mit dem zweiten Akku gefällt ebenso. Während der eine Akku in Gebrauch ist, wird der andere geladen und ermöglicht damit eine nahezu ununterbrochene Benutzung. Das Ein- und Ausschalten erfolgt automatisch bei Gebrauch.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
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TIBARRA
03/06/2017
España
Acheteur vérifié
BUEN PRODUCTO
Buen producto, buena terminación. Sólo poner una pega, no tiene limitado el volumen por lo que en alguna ocasión te puede molestar mucho si no tienes cuidado. Al conmutar la audición entre televisor y ambiente hay diferencias. Para escuchar el ambiente hay que subir el volumen y cuando se pasa a audición del televisor te puede molestar mucho antes de poder bajar de nuevo el volumen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SSC5001 Auriculares inalámbricos AudioBoost TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SSC5001 Auriculares inalámbricos AudioBoost TV