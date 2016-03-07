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Arrêté

Casque TV AudioBoost sans fil

SSC5001/10

2.8

| (17) Avis

Réglages sonores personnalisables

Profitez de vos programmes TV sans déranger vos proches, grâce à ce casque TV sans fil AudioBoost SSC5001 simple d'utilisation et au son clair et puissant même à un volume élevé. Ses fonctions marche/arrêt automatique et recherche automatique des canaux vous facilitent la vie.

Voir tous les avantages

Réglages sonores personnalisables

  • HP 15 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

Haut-parleurs 15 mm en néodyme produisant un son clair et puissant

Haut-parleurs 15 mm en néodyme produisant un son clair et puissant

Les haut-parleurs 15 mm en néodyme produisent un son clair et puissant. La connexion sans fil numérique permet une transmission de haute qualité garantissant un son optimal.

Le mode conversation amplifie les voix pour faciliter les conversations

Appuyez sur le bouton « microphone » pour désactiver le son du téléviseur et amplifier le son des conversations avec vos proches. Le micro du casque TV AudioBoost captera les voix et les sons de votre environnement afin de les amplifier dans vos oreilles. Les conversations avec votre famille seront plus claires et vous percevrez mieux les sons de votre environnement.

Fonction marche/arrêt automatique du casque

Fonction marche/arrêt automatique du casque

Inutile d'appuyer sur un bouton pour activer le casque TV AudioBoost. Un mécanisme intelligent détecte automatiquement s'il est porté, et l'active ou le désactive automatiquement. Vous n'aurez plus à vous soucier d'éteindre votre casque.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.8

sur 5

17

Avis

07/03/2016

Suisse

Suisse

Bon casque

La fonction d'écoute ambiante est très pratique. Je recommande ce casque.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil

10/01/2016

Deutschland

Deutschland

Begeisterndes Produkt

Ich habe das Gerät im Zuge eines Produkttestes erhalten. Sowohl ich (50 Jahre) als auch mein Vater (78) haben den Kopfhörer ausprobiert und waren vollauf zufrieden. Das Gerät ließ sich sehr einfach anschließen und einstellen: Der Klang lässt sich auch problemlos während dem Tragen regulieren und an persönliche Bedürfnisse anpassen. Super Klang und das Tragen einer Brille bereitet keine Probleme, im Gegensatz zu anderen On-Ear Kopfhören die oft einen unangenehmen Druck auf die Brille verursachen. Das Ladegerät mit dem zweiten Akku gefällt ebenso. Während der eine Akku in Gebrauch ist, wird der andere geladen und ermöglicht damit eine nahezu ununterbrochene Benutzung. Das Ein- und Ausschalten erfolgt automatisch bei Gebrauch.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

03/06/2017

España

España

Acheteur vérifié

BUEN PRODUCTO

Buen producto, buena terminación. Sólo poner una pega, no tiene limitado el volumen por lo que en alguna ocasión te puede molestar mucho si no tienes cuidado. Al conmutar la audición entre televisor y ambiente hay diferencias. Para escuchar el ambiente hay que subir el volumen y cuando se pasa a audición del televisor te puede molestar mucho antes de poder bajar de nuevo el volumen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SSC5001 Auriculares inalámbricos AudioBoost TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SSC5001 Auriculares inalámbricos AudioBoost TV

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