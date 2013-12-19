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Arrêté

Enceintes USB pour ordinateur portable

SPA20/00

4.1

| (16) Avis | 88% recommandent ce produit

Son exceptionnel

Ces enceintes sont idéales pour la musique, la voix et les bandes son ! Il vous suffit de les connecter à votre ordinateur portable pour que votre musique prenne vie. Profitez d'une expérience audio exceptionnelle ! La gestion des câbles vous permet d'avoir un bureau toujours bien rangé.

Voir tous les avantages

Son exceptionnel

  • Alimentation USB

  • Entrée audio

Basses riches

Cette enceinte pour PC Philips offre un son de bonne qualité et des basses riches.

Fiche d'alimentation USB

Fiche d'alimentation USB

Grâce au confort du plug-and-play, le câble USB se connecte directement à un port USB de votre ordinateur portable, qui le reconnaît automatiquement comme un périphérique de stockage USB amovible.

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 5

16

Avis

88%

recommandent ce produit

3
2

19/12/2013

España

España

¿ Que haria yo sin mis altavoces philips? Son perfectos.

Me encantan estos altavoces fáciles de usar,calidad de sonido perfecta,volumen regulable bastante fuerte y sobre todo y lo que mas me gusta su diseño y la novedad de los cables que se lían muchísimo menos sin tener que conectar a la corriente te los puedes llevar a cualquier sitio con su cable de alimentación USB ,con baterías externas que vende esta misma marca o conectandolo directamente al pc o otros aparatos con puerto USB 100% RECOMENDABLES

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SPA20 Altavoces USB para ordenador portátil

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Cet avis concerne le produit SPA20 Altavoces USB para ordenador portátil

10/12/2013

España

España

Muy buenos

Sonido perfecto y fácil instalación, recomendables 100%

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SPA20 Altavoces USB para ordenador portátil

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09/12/2013

España

España

Sonido envolvente, diseño y calidad

Estoy encantado con estos altavoces, apenas distorsionan, son cómodos de instalar y el diseño es moderno y funcional.

Oui, je recommande ce produit

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