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Arrêté
Son exceptionnel
Ces enceintes sont idéales pour la musique, la voix et les bandes son ! Il vous suffit de les connecter à votre ordinateur portable pour que votre musique prenne vie. Profitez d'une expérience audio exceptionnelle ! La gestion des câbles vous permet d'avoir un bureau toujours bien rangé.
Alimentation USB
Entrée audio
Cette enceinte pour PC Philips offre un son de bonne qualité et des basses riches.
Grâce au confort du plug-and-play, le câble USB se connecte directement à un port USB de votre ordinateur portable, qui le reconnaît automatiquement comme un périphérique de stockage USB amovible.
Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.
4.1
sur 5
16
Avis
88%
recommandent ce produit
Jonsaso
19/12/2013
España
¿ Que haria yo sin mis altavoces philips? Son perfectos.
Me encantan estos altavoces fáciles de usar,calidad de sonido perfecta,volumen regulable bastante fuerte y sobre todo y lo que mas me gusta su diseño y la novedad de los cables que se lían muchísimo menos sin tener que conectar a la corriente te los puedes llevar a cualquier sitio con su cable de alimentación USB ,con baterías externas que vende esta misma marca o conectandolo directamente al pc o otros aparatos con puerto USB 100% RECOMENDABLES
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SPA20 Altavoces USB para ordenador portátil
Oui, je recommande ce produit
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Ayane
10/12/2013
España
Muy buenos
Sonido perfecto y fácil instalación, recomendables 100%
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SPA20 Altavoces USB para ordenador portátil
Oui, je recommande ce produit
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josetrnd
09/12/2013
España
Sonido envolvente, diseño y calidad
Estoy encantado con estos altavoces, apenas distorsionan, son cómodos de instalar y el diseño es moderno y funcional.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SPA20 Altavoces USB para ordenador portátil
Oui, je recommande ce produit
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