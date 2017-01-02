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Arrêté
SHQ7300OR/00
Conçu pour le sport et la musique
Les haut-parleurs des écouteurs sport Philips SHQ7300 restituent des basses puissantes et un son équilibré, tandis que ses stabilisateurs permettent un maintien intra-auriculaire parfait. Offrant un appairage NFC par simple contact et une résistance à l'humidité de niveau IPX2, ces écouteurs sont inégalés pour les sportifs mélomanes.
HP 6 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
L'appairage NFC facile vous permet de connecter votre casque Bluetooth® à n'importe quel appareil Bluetooth®, par simple contact.
3.2
sur 5
25
Avis
storyboard
02/01/2017
France
Très bon
Contrairement à ce qu'on peut écrire sur ces HP, l'écoute est agréable et les basses puissantes ! Rentre parfaitement dans l'oreille (elles sont pourtant petites). Extra !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ7300OR Bluetooth® sports headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ7300OR Bluetooth® sports headphones
Nico94410
31/05/2015
France
Courir sans fil :)
J'ai utilisé ces écouteurs durant les runnings days à Saint-Cloud. J'ai été séduit par leur qualité sonore et agréablement surpris par leur bonne tenue dans l'oreille. Le meilleur est l'absence de fil qui nous relie à l'appareil. On est enfin libre, et la sensation d'avoir sa tête attachée au bras ou à la ceinture disparaît enfin! La seule contrainte (minime) est le fait de devoir les charger mais philips a eu le bon gout d'y mettre un port micro usb (comme sur nos téléphone), çà évitera de devoir utiliser un câble spécifique. Le petit plus est le micro permettant de répondre sans sortir le tel.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ7300LF Bluetooth® sports headphones
Oui, je recommande ce produit
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Roger
27/06/2015
Suisse
endlich Kabelfrei
Einfache Handhabung, guter Sitz im Ohr auch beim Sport
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer