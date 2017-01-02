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Arrêté

ActionFitCasque sport Bluetooth®

SHQ7300OR/00

3.2

| (25) Avis

Conçu pour le sport et la musique

Les haut-parleurs des écouteurs sport Philips SHQ7300 restituent des basses puissantes et un son équilibré, tandis que ses stabilisateurs permettent un maintien intra-auriculaire parfait. Offrant un appairage NFC par simple contact et une résistance à l'humidité de niveau IPX2, ces écouteurs sont inégalés pour les sportifs mélomanes.

Voir tous les avantages

Appairage NFC par simple contact

Conçu pour le sport et la musique

  • HP 6 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

Bluetooth® 3.0 pris en charge pour éviter les câbles

Bluetooth® 3.0 pris en charge pour éviter les câbles

Housse de transport pour un rangement facile

Appairage NFC facile par simple contact

Appairage NFC facile par simple contact

L'appairage NFC facile vous permet de connecter votre casque Bluetooth® à n'importe quel appareil Bluetooth®, par simple contact.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.2

sur 5

25

Avis

02/01/2017

France

France

Très bon

Contrairement à ce qu'on peut écrire sur ces HP, l'écoute est agréable et les basses puissantes ! Rentre parfaitement dans l'oreille (elles sont pourtant petites). Extra !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ7300OR Bluetooth® sports headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ7300OR Bluetooth® sports headphones

31/05/2015

France

France

Courir sans fil :)

J'ai utilisé ces écouteurs durant les runnings days à Saint-Cloud. J'ai été séduit par leur qualité sonore et agréablement surpris par leur bonne tenue dans l'oreille. Le meilleur est l'absence de fil qui nous relie à l'appareil. On est enfin libre, et la sensation d'avoir sa tête attachée au bras ou à la ceinture disparaît enfin! La seule contrainte (minime) est le fait de devoir les charger mais philips a eu le bon gout d'y mettre un port micro usb (comme sur nos téléphone), çà évitera de devoir utiliser un câble spécifique. Le petit plus est le micro permettant de répondre sans sortir le tel.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ7300LF Bluetooth® sports headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ7300LF Bluetooth® sports headphones

27/06/2015

Suisse

Suisse

endlich Kabelfrei

Einfache Handhabung, guter Sitz im Ohr auch beim Sport

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer

Oui, je recommande ce produit

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