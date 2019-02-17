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  • REPOUSSEZ VOS LIMITES, sans fil
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Arrêté

Casque sport Bluetooth®

SHQ6500CL/00

2
| (55) Avis
REPOUSSEZ VOS LIMITES, sans fil
Encore plus de liberté et de motivation lors de vos entraînements avec les écouteurs sport sans fil Philips Actionfit RunFree. Offrant un maintien sûr, une étanchéité à toute épreuve et des basses puissantes, ils sont conçus pour maintenir votre corps en mouvement.
Voir tous les avantages

Écouteurs sport sans fil

REPOUSSEZ VOS LIMITES, sans fil

  • Idéal pour un usage en extérieur

  • Bluetooth®

  • Résistant à la transpiration et à l'eau

  • Écouteur

La conception acoustique ouverte vous permet d'entendre les sons extérieurs pour rester vigilant et assurer votre sécurité.

La conception acoustique ouverte vous permet d'entendre les sons extérieurs pour rester vigilant et assurer votre sécurité.

Profitez d'une qualité sonore qui ne bloque pas les sons du monde qui vous entoure. La conception acoustique ouverte laisse pénétrer les sons extérieurs, ce qui vous permet de rester vigilant et de pratiquer le sport en plein air en toute sécurité.

Les embouts antidérapants en caoutchouc maintiennent les écouteurs en place en toutes circonstances.

Les embouts antidérapants en caoutchouc maintiennent les écouteurs en place en toutes circonstances.

Les stabilisateurs maintiennent les écouteurs ActionFit en place dans vos oreilles, pour vous permettre de rester concentré sur votre entraînement, sans vous soucier de votre casque.

Connexion sans fil Bluetooth® pour pratiquer le sport sans fil

Connexion sans fil Bluetooth® pour pratiquer le sport sans fil

La technologie sans fil Bluetooth® vous permet d'écouter de la musique sans fil et sans souci.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.0

sur 5

55

Avis

17/02/2019

Deutschland

Deutschland

Must have zum laufen

Habe schon diverse Kopfhörer ausprobiert, dieser ist unschlagbar!!!!! Super tolles Produkt, 100%-Inge weiter Empfehlung!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

Oui, je recommande ce produit

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19/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great product!

Comfortable, long battery life, quick charge and decent sound for the low price...absolute bargain!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones

Oui, je recommande ce produit

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17/02/2018

Suisse

Suisse

Super Sound

Super Sound, wasserdicht, gute Passform! Manchmal gehts ein bisschen lang bis das Ding mit BT koppelt! Habe ein Gummi für die Ohrenpassform verloren! Wo kriege ich einen Ersatz?

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Cet avis concerne le produit SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

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