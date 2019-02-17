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Arrêté
SHQ6500CL/00
Idéal pour un usage en extérieur
Bluetooth®
Résistant à la transpiration et à l'eau
Écouteur
Profitez d'une qualité sonore qui ne bloque pas les sons du monde qui vous entoure. La conception acoustique ouverte laisse pénétrer les sons extérieurs, ce qui vous permet de rester vigilant et de pratiquer le sport en plein air en toute sécurité.
Les stabilisateurs maintiennent les écouteurs ActionFit en place dans vos oreilles, pour vous permettre de rester concentré sur votre entraînement, sans vous soucier de votre casque.
La technologie sans fil Bluetooth® vous permet d'écouter de la musique sans fil et sans souci.
2.0
sur 5
55
Avis
Chouchou
17/02/2019
Deutschland
Must have zum laufen
Habe schon diverse Kopfhörer ausprobiert, dieser ist unschlagbar!!!!! Super tolles Produkt, 100%-Inge weiter Empfehlung!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer
Oui, je recommande ce produit
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sillysignupname
19/04/2018
United Kingdom
Great product!
Comfortable, long battery life, quick charge and decent sound for the low price...absolute bargain!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones
Oui, je recommande ce produit
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Rose1812
17/02/2018
Suisse
Super Sound
Super Sound, wasserdicht, gute Passform! Manchmal gehts ein bisschen lang bis das Ding mit BT koppelt! Habe ein Gummi für die Ohrenpassform verloren! Wo kriege ich einen Ersatz?
Oui, je recommande ce produit
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