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Arrêté

Casque à arceau sport

SHQ5200/10

4.6

| (17) Avis | 100% recommandent ce produit

Pour les activités sportives

Robuste et ergonomique, le casque ActionFit SHQ5200 ultra-léger est conçu pour résister aux entraînements les plus intensifs. Ses haut-parleurs en néodyme 40 mm garantissent des basses puissantes, tandis que ses coussinets amovibles à la conception acoustique ouverte restent secs, frais et confortables.

Voir tous les avantages

Antidérapant, maintien sûr grâce à son arceau en silicone

Pour les activités sportives

  • ActionFit

  • Supra-aural

  • Orange et noir

Haut-parleurs 40 mm en néodyme, pour des basses profondes et un son puissant

Haut-parleurs 40 mm en néodyme, pour des basses profondes et un son puissant

Donnez le ton : libérez toute la puissance de votre musique grâce aux haut-parleurs 40 mm en néodyme produisant des basses profondes et dynamiques. Votre casque ActionFit est conçu pour vous accompagner pendant vos entraînements, quel que soit le niveau d'exigence. Pour une expérience sonore nomade en tout lieu, pour tout type d'exercice.

Coussinets amovibles et lavables secs et frais

Coussinets amovibles et lavables secs et frais

Vous allez pouvoir transpirer : votre casque ActionFit SHQ5200 est doté de coussinets exclusifs recouverts d'un tissu évacuant la transpiration, pour rester au sec et au frais pendant toute votre séance de sport. Au bout de quelques utilisations, il vous suffit de détacher les coussinets pour les laver, et ils seront comme neufs.

L'arceau antidérapant en silicone vous permet de bouger en toute liberté

L'arceau antidérapant en silicone vous permet de bouger en toute liberté

Le casque ActionFit SHQ5200 est doté d'un arceau spécialement conçu qui se maintient lors des entraînements les plus dynamiques. La silicone de l'arceau antidérapant assure suffisamment de points de contact avec votre tête pour éviter qu'il ne glisse sur le côté ou qu'il oscille d'avant en arrière pendant que vous faites du sport.

Spécificités Techniques

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4.6

sur 5

17

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

10/08/2015

France

France

Très bon produit

Le son est très bon contrairement à ce que j'ai pu lire. Les basses sont présentes , pour moi rien a dire. Ergonomie parfaite, léger, tient bien en place, design sympa, vendu avec pochette, produit très soigné. Un des seuls casques de sa catégorie.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHQ5200 Sports Headband Headphones

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18/04/2015

France

France

Ne lui manque qu'un micro

Ce casque est extrêmement confortable. Je l'utilise depuis plusieurs années pour courir, mais aussi pour le vélo et quelques fois comme casque principal quand les autres ont rendu l'âme. Il est donc aussi très solide. Le rendu du son est excellent et j'apprécie de ne pas être coupé des sons de la ville quand je cours ou en vélo. Cette qualité a son revert dans des environnements très bruyant, mais on ne peux pas avoir tout et son contraire ;-) Pour moi il ne lui manque qu'un micro pour répondre aux appels.

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12/07/2013

France

France

ceproduit possede de grandes qualite

c est un produit que je recommanderais facilement. pratique au beau design

Oui, je recommande ce produit

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