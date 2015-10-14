Verpackung & Versand: Trotz Lieferung durch DHL, war die Verpackung in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise haben die Kopfhörer selbst keinen Schaden genommen. Nach dem einfachen Öffnen der Verpackung, findet man ein Plastiktray vor, in dem sich die Kopfhörer selbst, verschieden große Ohrstöpselaufsätze aus Silikon, sowie ein Transportbeutel befinden. Als das lässt sich sehr leicht entnehmen, da es sich um KEINE dieser rundum verschweißten Verpackungen handelt, denen man nur mit der Schere zu Leibe rücken kann. Haptik & Optik: Gleich beim Öffnen der Verpackung fiel mir die intensive Farbe des Kabels und des Mittelteils der Ohrstöpsel ins Auge. Ich finde die Kombination aus grau und grün sehr gelungen und ansprechend. Positiv fiel mir auch das Gewicht auf. Ich hätte wegen dem Nackenbügel, mit einem höheren Gewicht gerechnet. Die Kopfhörer sind jedoch angenehm leicht und vom Gewicht her dementsprechend kaum spürbar. Die Verarbeitung, speziell jene des grauen Nackenbügels, ist durchschnittlich. Es sind einige Grate beim Übergang zwischen den verschiedenen Materialien sichtbar. Keiner dieser Grate ist scharf, jedoch ist das überstehende Material unansehnlich und sieht billig aus. Hier hätte ich mir etwas mehr erwartet. Verwendung: Das erste Anlegen war zugegebenermaßen etwas fummelig, da es mir nicht auf Anhieb gelang, die Bügel hinters Ohr zu bekommen. Nach etwas Übung klappte das aber einwandfrei. Für das Wechseln der Öhrstöpsel empfiehlt es sich, die Silikonpolster mit den Fingern etwas zusammenzudrücken, damit sich diese leichter auf das Gegenstück drücken lassen. Als Standard ist die mittlere Größe der Silikonpolster montiert – das war zumindest bei meinem Testexemplar der Fall. Der am Kabel befestigte Clip, der beliebig verschoben werden kann, macht es einfach, das Kabel je nach Sportart, in einer nicht störenden Position zu fixieren. Ich habe einen sehr kleinen Kopf ;-) Kopfhörerbügel immer komplett zusammengeschoben, Helme in Größe S, … Dadurch ergibt sich ein Abstand von mehreren Zentimetern zwischen Kopf und dem Nackenbügel des Philips ActionFit Kopfhörers. Grundsätzlich stellt das kein Problem dar, legt man jedoch den Kopf in den Nacken, um nach oben zu sehen, oder aus einer Flasche zu trinken, drückt es dadurch die Ohrstöpsel etwas aus dem Ohr, da der Nackenbügel gegen den Nacken gedrückt wird. Bei Leuten, bei denen der Bügel weiter am Kopf anliegt, ist dieses Problem sicher geringer. ACHTUNG: Durch die rundum abschließenden Silikonpolster werden Umweltgeräusche großteils isoliert. Ob das positiv oder negativ, ist muss jeder selbst entscheiden. Ich persönlich fühle mich unwohl, wenn ich Autos erst dann höre, wenn sie neben mir sind. Ob das eine Gefahr darstellt, hängt von den betriebenen Sportarten und deren Umgebung ab. Ebenfalls durch die rundum abschließenden Silikonpolster kommt es, wie bei ziemlich allen Kopfhörern dieser Bauart dazu, dass Scheuern des Kabels, jedes Berühren des Bügels (z.B. mit einer Sonnenbrille oder Nägeln) direkt ins Ohr übertragen werden. Das kann je nach Lautstärker der Musik sehr störend sein. Da man jedoch beim Sport nicht ständig am Bügel herumfummelt und sich das Kabel durch den Clip gut gegen Scheuern sicher lässt, wäre mir dieses Problem beim aktiven Gebrauch während dem Sport nicht negativ aufgefallen. Beim Sport saßen die Kopfhörer sehr gut und es kam selbst beim Mountainbiken auf wurzeligem Untergrund zu keinen Problemen mit dem Halt im Ohr. Hier sei angemerkt, dass es wichtig ist im Vorhinein die richtige Größe der Silikonpolster zu wählen. Das geringe Gewicht und die intelligente Kabelführung (linke Seite) sowie der frei positionierbare Clip, machen den Kopfhörer nahezu unspürbar! Was mir sehr gestört hat, ist das Fehlen eines, in das Kabel integrierten Lautstärkereglers, wie man ihn von etlichen anderen Kopfhörern kennt. Die ideale Position dafür wäre wohl auf Halshöhe. Sound: Sound ist wohl eines der subjektivsten Dinge die es gibt. Meiner Meinung nach ist der Sound des Philips SHQ4300LF für diesen Preis gut, aber nicht überragend. Für meinen Geschmack ist der Bass absolut ausreichend, wobei ich hier anmerken möchte, dass ich grundsätzlich nicht auf basslastige Kopfhörer stehe. Ansonsten ist der Sound nicht so klar und ausgewogen, wie ich es von anderen Kopfhörern kenne. „S“ Laute kommen hier recht scharf rüber. Hier gilt es aber nicht zu vergessen, dass es sich um einen Sportkopfhörer und nicht um ein Produkt mit Studio Anspruch handelt. Fazit: Mit dem Philips SHQ4300LF erhält man einen soliden Sportkopfhörer, der sowohl im Fitnessstudio als auch im Wald ein guter Begleiter sein wird, mit ansprechender Optik, jedoch auch mit kleinen Mängeln. Pro: • Sehr angenehmer Sitz – kaum spürbar • Sehr leicht • Kabelführung samt Clip • Kabel macht einen sehr wertigen Eindruck • Sehr flexibler Nackenbügel, der trotzdem keinen zerbrechlichen Eindruck macht • Verpackung Con: • Fehlender Lautstärkeregler • Legt man den Kopf in den Nacken, werden die Ohrstöpsel etwas aus dem Ohr gedrückt – das gilt wohl nur für kleine Köpfe, bei denen der Abstand zwischen Bügel und Kopf mehrere Zentimeter beträgt. Neutral: • Sehr eingeschränkte Wahrnehmung der Umwelt • Verarbeitung • Sound • Geräuschübertragung ins Ohr, beim Berühren des Bügels/des Kabels (Sonnenbrille, Nägel, …) Verwendete Zuspielgeräte: • iPod Shuffle • iPhone 6