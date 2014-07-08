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Arrêté
SHQ4200/10
Pour les activités sportives
Le SHQ4200 est un poids plume fabriqué en caoutchouc souple, léger et résistant à la transpiration et assurant un maintien parfait. Ses basses profondes vous aideront à maintenir votre motivation. Vous ne voudrez pas vous en séparer une fois votre séance de sport terminée !
ActionFit
Orange et gris
Vos écouteurs ActionFit ne pèsent que 8 grammes, une légèreté qui les rend extrêmement agréables à porter. À vrai dire, vous oublierez très vite leur présence pendant que vous travaillez et pourtant vous continuerez à profiter d'une musique entraînante pour vous aider à vous dépasser.
Les écouteurs ActionFit ont été spécialement conçus pour les gens actifs. Que vous fassiez beaucoup de sport ou d'activité physique, vous pourrez compter sur ces écouteurs qui ne craignent ni la chaleur, ni l'humidité, ni la sueur grâce à leurs matériaux étanches de première qualité!
Vos écouteurs ActionFit ont été spécialement conçus pour être résistants. Leur fil recouvert d'une couche de Kevlar est à l'épreuve de l'usure et est parfaitement adapté aux activités physiques dans des conditions extrêmes.
3.2
sur 5
17
Avis
Mlamusic
08/07/2014
France
Matériel de haute qualité
Grande qualité de reproduction musicale même en mouvement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHQ4200 Sports neck band headphones
Oui, je recommande ce produit
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Sarah77
15/08/2017
United Kingdom
Love these
I am on my 4th pair (over 10yrs). Like another reviewer said they are quite fragile, the neckband warped on one of mine. Saying that these are they only headphones i have found that are secure and give a great sound whilst I'm running. I am about to buy another pair.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHQ4200 Sports neck band headphones
Oui, je recommande ce produit
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ninjahippo
31/07/2014
United Kingdom
Found them great
I run around 12-20 miles per week with these. I have found them comfy to wear with great sound. I really like them. I have had them around a year now, but i've lost a little ear bud and still look to a part replacement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHQ4200 Sports neck band headphones
Oui, je recommande ce produit
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