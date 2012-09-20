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Arrêté

ActionFitÉcouteurs tour de cou Sport

SHQ4000/10

3.1

| (14) Avis

Pour les activités sportives

Composés de matériaux étanches et d'un agent antibactérien favorisant l'élimination des bactéries, ces écouteurs ont été conçus pour les sportifs.

Voir tous les avantages

Maintien parfait

Pour les activités sportives

  • ActionFit

  • Orange et gris

Résiste à la sueur

Résiste à la sueur

Ces écouteurs sont conçus avec un cache étanche, pour une protection contre les dommages causés par la transpiration.

Tour de cou flexible et léger

Tour de cou flexible et léger pour un confort accru; conçus pour le sport

Son stéréo avec basses profondes - une motivation à toute épreuve

Acoustique finement réglée pour une expérience sportive décuplée - une motivation à toute épreuve

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.1

sur 5

14

Avis

3

20/09/2012

España

España

Sonido espectacular

Probe auriculares de otras marcas, varios modelos, hast cuatro a la vez he llegado a tener. Estos son los unicos que ajustan a la perfeccion, no se mueven y ademas tienen unos graves alucinantes. El aislamiento del sonido externo es muy bueno.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello

29/10/2011

Italia

Italia

leggere e buono l'ascolto

Sono le uniche cuffie che non mi scivolano con il sudore. Ottimo l'isolamento con l'ambiente esterno.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones

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03/12/2013

België

België

Geweldig goed produkt !

Licht om dragen - blijft goed zitten ! bruikbaar bij elk weertype ! Zeer degelijke klank ! Ik gebruik dit produkt nu al jaren gemiddeld 3 à 4x per week tijdens de joggings en nog nooit problemen ondervonden !

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Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones

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