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Arrêté

ActionFitCasque tour d'oreille Sport

SHQ3200/10

2.3

| (22) Avis

Pour les activités sportives

Avec ses tours d'oreille réglables, le SHQ3200 léger et résistant à la transpiration vous permet de vous concentrer sur votre tâche, sans perte de motivation. Si ce n'était pas pour un son extraordinaire et énergisant, vous ne vous rendriez même pas compte de sa présence.

Voir tous les avantages

Avec tour d'oreille réglable pour un confort optimal

Pour les activités sportives

  • ActionFit

  • Orange et gris

Oreillette ajustable brevetée pour une tenue irréprochable

Oreillette ajustable brevetée pour une tenue irréprochable

Avec leurs oreillettes ajustables brevetées, les écouteurs ActionFit assurent une tenue aussi parfaite que confortable. Glissez-les sur vos oreilles et tirez le crochet vers le haut ou le bas jusqu'à ce que la sensation vous convienne. Vous pouvez désormais vous lancer à corps perdu dans tout exercice ou travail physique sans craindre de perdre vos oreillettes.

Bloqueur réfléchissant au niveau du câble

Bloqueur réfléchissant au niveau du câble

Basses puissantes idéales pour la motivation

Basses puissantes idéales pour la motivation

Il n'y a rien de tel qu'une bande-son accrocheuse pour rester dans le rythme et c'est justement toute la force des écouteurs ActionFit dont les basses profondes et dynamiques accompagnent chacune de vos foulées et vous aident à vous dépasser.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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2.3

sur 5

22

Avis

02/08/2022

United Kingdom

United Kingdom

Gym Headphones

I absolutely love these! They work well at the gym even when I sweat a lot! Also the clip is very advantages so you don't have to deal with the wire just flying around.

Pour

Love the hooks and the color and the water/sweat resistance

Contre

hard to find to purchase

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Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Date d'utilisation 2020-08-02

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Date d'utilisation 2020-08-02

02/12/2012

Danmark

Danmark

Mega godt produkt

Det er et mega godt produkt det er de penge værd (299,-) så køb dem men det er jo smag og beha om man vil have det med krog eller halsrem

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30/07/2014

France

France

Gets the job done!

Un moment que je cherchais des écouteurs sans compromis entre le maintien et la qualité du son. Et ces écouteurs remplissent parfaitement leur rôle. Que ce soit lors d'une course en extérieur, lors de mes sets de cordes à sauter où lorsque je pousse de la fonte; rien à signaler, je suis bien isolé et le son est aussi net que puissant. Il faut toutefois veuille à bien choisir les embouts adaptés et à resserrer le système de maintient avant de commencer. Pourquoi payer des PowerBeats à 200€ quand ces écouteurs font le boulot?! Good Job Philips!

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