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Arrêté
SHQ2200/10
Pour les activités sportives
Avec ses tours d'oreille réglables brevetés, le SHQ2200 vous permet de vous concentrer sur votre tâche, sans perte de motivation. Les écouteurs restent en place, quelles que soient les circonstances, et le son puissant vous redonne de l'énergie.
ActionFit
Orange et gris
Vos écouteurs ActionFit ne pèsent que 8 grammes, une légèreté qui les rend extrêmement agréables à porter. À vrai dire, vous oublierez très vite leur présence pendant que vous travaillez et pourtant vous continuerez à profiter d'une musique entraînante pour vous aider à vous dépasser.
Les écouteurs ActionFit sont munis d'une pince et d'un étui facilitant la gestion des fils et le rangement. Faites du sport sans être gêné par les fils, puis rangez vos écouteurs dans leur étui et le tour est joué.
2.6
sur 5
5
Avis
Runnings118
25/07/2016
België
Eindelijk oortjes die je niet in je oor moet proppen
+-6 jaar gebruikt verstelbaar voor je oren niet proppen in je oor dus geen onderwatereffect je hoort het geluid van het verkeer nog indien nodig ideaal voor het lopen (vallen niet uit) (ik heb ontelbare oortjes geprobeerd en dit zijn de enige die passen, comfortabel zijn en niet uitvallen)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
Oui, je recommande ce produit
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Michelin71
11/06/2014
España
Buena relacion calidad precio
Producto mas que suficiente para el precio que tienen, una vez bien ajustados no se mueven en carrera, sonido mas que aceptable por el precio del producto, muy recomendables por su relacion calidad precio.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos
Oui, je recommande ce produit
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Andreamilano
24/05/2014
Italia
Non adatte a correre
Le cuffie sono molto comode e si possono regolare alla perfezione, unica pecca appena inizi a correre il gommino scivola via e l'audio ovviamente viene inquinato dai rumori esterni e la cosa peggiora appena inizi a sudare le cuffie non stanno al loro posto.
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
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