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SHQ1305WS/00
Dépassez vos limites
Dépassez vos limites avec les écouteurs légers Actionfit SHQ1305. Ces écouteurs robustes résistants à la transpiration et à la pluie offrent des basses puissantes et un maintien optimal, grâce à leurs haut-parleurs ultra-performants et à leurs stabilisateurs.
HP 8,6 mm/concep. arrière ouverte
Écouteur
Pesant à peine 5,7 g, les écouteurs sport ActionFit sont si légers et confortables que vous oublierez même que vous les portez. Idéal pour se motiver sur les derniers kilomètres.
Les écouteurs ActionFit sont livrés avec une pince pour fil qui maintient le fil en place pendant que vous vous concentrez sur votre effort.
4.3
sur 5
4
Avis
100%
recommandent ce produit
polmartin14
05/06/2017
España
Acheteur vérifié
Fidelidad y buen sonido
Adquirí hace unos meses este par de audífonos in ear, y me suenan fantástico. Graves y agudos equilibrados. En mi casa tengo otro par pero tipo DJ de Philips también. Lo máximo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono
Oui, je recommande ce produit
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Cour
07/06/2015
France
Tester pendant les runningdays 2015
J ai testé ce casque pendant les runningdays. Le son est bon. Il ne bouge pas et on ne le sens presque pas. Idéale pour les porteurs de lunette.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic
Oui, je recommande ce produit
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philippe2015
31/05/2015
France
Utilisation pendant les running days du Figaro 2015
J'ai été fort impressionné par la qualité des écouteurs Action Fit lors de leur utilisation à l'occasion des Running days du Figaro 2015. Ils sont d'un excellent maintien des écouteurs sans aucune gène et le son est très bon. Je recommande à tous ceux qui cherche un produit léger et sans gène pendant la course.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ1305LF Sports headphones with mic
Oui, je recommande ce produit
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