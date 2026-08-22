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RetroCasque circum-aural d'intérieur

SHP9500CY/00

4.6

| (13) Avis | 89% recommandent ce produit

The Freddie

Comme le chantait si bien Freddie, it's your best friend ! Avec sa conception arrière ouverte et son style classique, ce casque filaire vous offre un son parfait pour écouter vos morceaux préférés. Conçu pour une écoute à domicile, ce casque associe qualité sonore exceptionnelle, style rétro tendance et confort moderne.

Voir tous les avantages

The Freddie

  • Design rétro, son limpide

  • Casque filaire à conception arrière ouverte

  • Haut-parleurs orientables de 50 mm

  • Confortable pour des heures d'écoute

Le look d’antan, le son d’aujourd’hui

Le look d’antan, le son d’aujourd’hui

Un pantalon en cuir, votre plus belle chemise et le look rétro des années 70 de ce casque circum-aural ! Que vous vibriez au son des vinyles d’autrefois ou écoutiez en streaming le tout dernier single, il est temps de vous détendre et de vous immerger dans un son chaleureux et authentique.

Casque circum-aural ouvert. Au plus près de votre musique

Casque circum-aural ouvert. Au plus près de votre musique

La conception ouverte vous permet de ressentir toute l’âme de votre musique. Sans coque pour emprisonner le son, vous profitez d’une restitution immersive et spacieuse qui distingue les voix des instruments afin de savourer pleinement chaque note. C’est comme si vous étiez en studio avec votre groupe préféré.

Transducteurs en néodyme de 50 mm inclinés. Son hi-fi authentique

Transducteurs en néodyme de 50 mm inclinés. Son hi-fi authentique

Les transducteurs en néodyme sont conçus pour être inclinés à 15 degrés, afin de s’adapter à la géométrie naturelle de votre oreille et de vous permettre d’entendre chaque fréquence avec une précision optimale. Vous profitez d’aigus étincelants, de basses maîtrisées et de médiums riches et naturels. Parfait pour tous les styles de musique que vous voudrez leur faire écouter.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.6

sur 5

13

Avis

89%

recommandent ce produit

3
2
1

22/08/2026

Italia

Italia

Impressionante nitidezza sonora

Incredibile qualità sonora. Si apprezza ogni singolo strumento e voce come se si fosse dal vivo in una sala acustica. L'unica sensazione negativa che avevo avuto all'inizio è che i bassi fossero troppo controllati ma dopo un'opportuna regolazione della sorgente anche quelli vengono perfettamente riprodotti con un'eccellente timbrica, potente e senza mai andare in distorsione. Fantastiche cuffie!

Cet avis concerne le produit Retro SHP9500CY Cuffie over-ear per utilizzo in ambienti interni

Date d'utilisation 2026-07-11

Cet avis concerne le produit Retro SHP9500CY Cuffie over-ear per utilizzo in ambienti interni

Date d'utilisation 2026-07-11

04/12/2025

Italia

Italia

Magistrali

Assolutamente straordinarie. Una qualità audio impressionante anche attaccandole semplicemente allo smartphone. Apprezzo il compromesso perfetto tra qualità e dettaglio e il fatto che per sentire tutte le nuances la sorgente non viene filtrata eccessivamente, quindi non sono cuffie estremamente esigenti, e per pilotarle anche a volume alto e avvolgente non c'è bisogno di una sorgente potente o di specifica qualità. Sinceramente è una delle cuffie dalla maggior qualità sonora che io abbia mai provato, e ho anche tante Sennheiser di alta fascia. Bellissimo il logo Philips sull'interno del padiglione.

Cet avis concerne le produit Retro SHP9500CY Cuffie over-ear per utilizzo in ambienti interni

Date d'utilisation 2025-11-04

Cet avis concerne le produit Retro SHP9500CY Cuffie over-ear per utilizzo in ambienti interni

Date d'utilisation 2025-11-04

20/08/2026

United Kingdom

United Kingdom

Highs and lows very good

Very good headphones. Sound quality is there, from bottom to top. Some writers complained about no bass, believe me, the bass is there but maybe not there depending on the amp or i-phone/ipad; iTunes are lousy sound files. I use an equalizer and the bass will shake your head. The highs are there, crisp and good quality. With the phones on your head and no music, you can hear all the background noise clearly, that means they are safe.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Retro SHP9500CY Indoor over-ear headphones

Date d'utilisation 2026-08-20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Retro SHP9500CY Indoor over-ear headphones

Date d'utilisation 2026-08-20

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