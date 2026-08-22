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SHP9500CY/00
The Freddie
Comme le chantait si bien Freddie, it's your best friend ! Avec sa conception arrière ouverte et son style classique, ce casque filaire vous offre un son parfait pour écouter vos morceaux préférés. Conçu pour une écoute à domicile, ce casque associe qualité sonore exceptionnelle, style rétro tendance et confort moderne.
Design rétro, son limpide
Casque filaire à conception arrière ouverte
Haut-parleurs orientables de 50 mm
Confortable pour des heures d'écoute
Un pantalon en cuir, votre plus belle chemise et le look rétro des années 70 de ce casque circum-aural ! Que vous vibriez au son des vinyles d’autrefois ou écoutiez en streaming le tout dernier single, il est temps de vous détendre et de vous immerger dans un son chaleureux et authentique.
La conception ouverte vous permet de ressentir toute l’âme de votre musique. Sans coque pour emprisonner le son, vous profitez d’une restitution immersive et spacieuse qui distingue les voix des instruments afin de savourer pleinement chaque note. C’est comme si vous étiez en studio avec votre groupe préféré.
Les transducteurs en néodyme sont conçus pour être inclinés à 15 degrés, afin de s’adapter à la géométrie naturelle de votre oreille et de vous permettre d’entendre chaque fréquence avec une précision optimale. Vous profitez d’aigus étincelants, de basses maîtrisées et de médiums riches et naturels. Parfait pour tous les styles de musique que vous voudrez leur faire écouter.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.6
sur 5
13
Avis
89%
recommandent ce produit
Domenique
22/08/2026
Italia
Impressionante nitidezza sonora
Incredibile qualità sonora. Si apprezza ogni singolo strumento e voce come se si fosse dal vivo in una sala acustica. L'unica sensazione negativa che avevo avuto all'inizio è che i bassi fossero troppo controllati ma dopo un'opportuna regolazione della sorgente anche quelli vengono perfettamente riprodotti con un'eccellente timbrica, potente e senza mai andare in distorsione. Fantastiche cuffie!
Cet avis concerne le produit Retro SHP9500CY Cuffie over-ear per utilizzo in ambienti interni
Date d'utilisation 2026-07-11
Cet avis concerne le produit Retro SHP9500CY Cuffie over-ear per utilizzo in ambienti interni
Date d'utilisation 2026-07-11
Tullietto Affernik
04/12/2025
Italia
Magistrali
Assolutamente straordinarie. Una qualità audio impressionante anche attaccandole semplicemente allo smartphone. Apprezzo il compromesso perfetto tra qualità e dettaglio e il fatto che per sentire tutte le nuances la sorgente non viene filtrata eccessivamente, quindi non sono cuffie estremamente esigenti, e per pilotarle anche a volume alto e avvolgente non c'è bisogno di una sorgente potente o di specifica qualità. Sinceramente è una delle cuffie dalla maggior qualità sonora che io abbia mai provato, e ho anche tante Sennheiser di alta fascia. Bellissimo il logo Philips sull'interno del padiglione.
Cet avis concerne le produit Retro SHP9500CY Cuffie over-ear per utilizzo in ambienti interni
Date d'utilisation 2025-11-04
Cet avis concerne le produit Retro SHP9500CY Cuffie over-ear per utilizzo in ambienti interni
Date d'utilisation 2025-11-04
Inlandchris
20/08/2026
United Kingdom
Highs and lows very good
Very good headphones. Sound quality is there, from bottom to top. Some writers complained about no bass, believe me, the bass is there but maybe not there depending on the amp or i-phone/ipad; iTunes are lousy sound files. I use an equalizer and the bass will shake your head. The highs are there, crisp and good quality. With the phones on your head and no music, you can hear all the background noise clearly, that means they are safe.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Retro SHP9500CY Indoor over-ear headphones
Date d'utilisation 2026-08-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Retro SHP9500CY Indoor over-ear headphones
Date d'utilisation 2026-08-20