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Arrêté

Casque haute définition

SHP8900/00

3

| (6) Avis

Son d'une clarté exceptionnelle

Confortable casque entièrement réglable à haut-parleurs au néodyme délivrant un son d'une clarté exceptionnelle sur une large gamme de fréquences

Voir tous les avantages

Hi-fi

Son d'une clarté exceptionnelle

  • Précision hors du commun

Arceau ajustable pour un confort assuré

Ce mécanisme facilement ajustable vous permet de profiter d'un confort unique et d'une qualité acoustique optimale en assurant l'étanchéité sonore entre les coussinets et vos oreilles.

Mécanisme unique de verrouillage du câble amovible

Dans leur souci du moindre détail, les ingénieurs acoustiques ont amélioré la conception du mécanisme de verrouillage pour éviter tout débranchement accidentel du câble amovible.

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3.0

sur 5

6

Avis

4

08/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Oldie but Goldie!

Some years ago, the SHP8900 defines a real nice sounding headphone that is good to modify via EQ. Only drawback ist the low quality cable that should be replaced over the years. Still prefer the 8900 over the later SHP9500/9600, got a second one as backup :)

Pour

Great driver, not easy to find

Contre

Cable won't last this long, housing is a bit flimsy but nothing to yearn about

Cet avis concerne le produit SHP8900 Hi-fi headphones

Date d'utilisation 2019-01-08

Cet avis concerne le produit SHP8900 Hi-fi headphones

Date d'utilisation 2019-01-08

15/07/2018

Sverige

Sverige

Själva ljudet och prestanda är bra i genomsnitt!

Har haft dessa lurar i mer än 2 år och forfarande nöjd ljudmässig. Lurarnas breda ljud frekvensomfång och de stora 50mm elementen gör ljudet blir xtra bra upplevelse tillsammans med 5,1 el.7,1 ljudsystem. De flesta lurar har sämre frekvens omfång dvs mellean 20-20000 Hz som standar och ljudet blir därefter tyvärr. ju högre/bredare frekvenser gör så att man upplever alla ljuden från lägsta till högsta klart och tydligt..vilket många kunder inte tänker på eller är insatta i ljudsystem tråkigt nog. Det ända miss man har gjort i detta fall är tillbehören som löstagbara sladden( som håller ej måttet) och själv blev tvungen att tillverka eget sladd,? Nu jagar efter liknade lurar med samma prestanda då mina gamla lurar börjar bli utslitna..

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP8900 Hi-fi headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP8900 Hi-fi headphones

02/08/2023

United Kingdom

United Kingdom

Good sound, but bad cable

Very poor cable connecting the headphones and the source. Not sure where to get one.

Cet avis concerne le produit SHP8900 Hi-fi headphones

Date d'utilisation 2021-08-02

Cet avis concerne le produit SHP8900 Hi-fi headphones

Date d'utilisation 2021-08-02

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