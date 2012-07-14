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Arrêté
Son haute résolution et maintien parfait
Avec des haut-parleurs Deluxe FloatingCushions et un son haute résolution, ce casque Philips SHP8000 offre un plaisir d'écoute suprême.
Son haute résolution
Circum-aural
Récompenses
4.2
sur 5
13
Avis
85%
recommandent ce produit
tony1997
14/07/2012
Suisse
super trop bien juste dommage il y a 1 cable acrocher au 2 cote comparais a des beats ou il y en a 1
les câbles sont derengants quand on les compare a des beats audio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP8000 Casque haute définition
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP8000 Casque haute définition
VictorObdam
06/01/2014
Nederland
Topper!
Qua prijs/kwaliteit verhouding is dit echt een topper. Ik gebruik 'em vooral als ik elektrische gitaar speel maar ook iPod muziek komt rete strak door. Je zou niet verwachten dat voor dit budget zoveel kwaliteit geleverd wordt. Vergulden mini jackplug en verloop naar de grote jackplug. Het aankoppelbare verlengsnoer is een vinding. Als muzikant ben ik kritisch op geluid en deze Philips koptelefoon heeft mij verbaasd in positieve zin.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP8000 Hi-fi headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP8000 Hi-fi headphones
PetrusJohannes
19/03/2013
Nederland
Geweldige streling voor de oren
In het begin even wennen aan deze koptelefoon. Elke muziekgenre klinkt, middels lichte aanpassing met een equalizer, perfect met deze koptelefoon. Ook is er voor de liefhebbers een mooie diepe bas te horen. Super! Deze koptelefoon is prima te gebruiken op een mobieltje, draagbaar geluidsapparatuur, PC en op je HIFI-set. Werkelijk geweldige streling voor het oor. De kabels, aansluiting zijn van stevige kwaliteit. Prettig dat er een verlengkabel bij zit. De hoofdbeugel voelt(en is), ondanks zijn gewicht, solide aan en de oorkussens, welke over je oren vallen, zijn zacht en omsluiten het oor goed en drukken lichtjes zodat de omgeving minimaal van je muziek mee kan genieten en jezelf met vol genoegen de muziek goed kan beluisteren. Luister je 'vol vermogen' naar je favoriete muziek, zal men wel voor je moeten staan wil je ze horen roepen :-) Ik ben zeer tevreden over deze aankoop. Wat mij over de streep trok was het mooie geluid, pasvorm en de solide bouw icm met de prijs.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP8000 Hi-fi headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP8000 Hi-fi headphones