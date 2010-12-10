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Arrêté
Performances sonores dynamiques du téléviseur
Casque stéréo léger et confortable, conçu spécialement pour les téléviseurs. Profitez de vos programmes TV favoris sans déranger votre entourage. Un câble de 6 mètres permet de regarder la télévision à distance en toute facilité. Réglage du volume inclus.
Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.
Dans leur souci du moindre détail, les ingénieurs acoustiques ont amélioré la conception du mécanisme de verrouillage pour éviter tout débranchement accidentel du câble amovible.
La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés du casque Philips garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. Ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.
5.0
sur 5
1
Avis
100%
recommandent ce produit
SamSpade
10/12/2010
United Kingdom
Headset helps
This was bought for 90 yr old mother-in-law who has poor hearing. She loves it and so do we - the house does not reverberate with the sound of a tv with volume maxed out, we get some slepp and she can hear better than when she wore hearing aids, which she hates
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP5500 Indoor Corded TV Headphone
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