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Arrêté

Casque stéréo

SHP2700/10

4.4

| (5) Avis | 100% recommandent ce produit

Son puissant et confort absolu

Ce casque se différencie grâce à ses basses sensationnelles. Les 60 évents sur chaque coque favorisent le mouvement de l'air pour les basses, et le rembourrage velours garantit un maintien optimal : deux atouts pour des heures de plaisir.

Voir tous les avantages

Son puissant et confort absolu

Coques tridirectionnelles pour un ajustement parfait

Solides haut-parleurs de 40 mm pour des basses profondes et puissantes

60 évents sur les coques pour des basses incroyables

Spécificités Techniques

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4.4

sur 5

5

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

12/06/2012

Nederland

Nederland

Geweldig geluid

Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP2700 Stereo Headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP2700 Stereo Headphones

22/03/2012

Nederland

Nederland

Fantastisch product!

Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP2700 Stereo Headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP2700 Stereo Headphones

23/12/2021

Deutschland

Deutschland

Ich liebe diese Kopfhörer!

Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!

Pour

Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe

Contre

Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP2700 Stereokopfhörer

Date d'utilisation 2020-12-23

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP2700 Stereokopfhörer

Date d'utilisation 2020-12-23

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