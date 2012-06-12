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Arrêté
Son puissant et confort absolu
Ce casque se différencie grâce à ses basses sensationnelles. Les 60 évents sur chaque coque favorisent le mouvement de l'air pour les basses, et le rembourrage velours garantit un maintien optimal : deux atouts pour des heures de plaisir.
4.4
sur 5
5
Avis
100%
recommandent ce produit
Jonathan
12/06/2012
Nederland
Geweldig geluid
Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP2700 Stereo Headphones
Oui, je recommande ce produit
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GreatManaTree
22/03/2012
Nederland
Fantastisch product!
Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP2700 Stereo Headphones
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Lewwi
23/12/2021
Deutschland
Ich liebe diese Kopfhörer!
Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!
Pour
Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe
Contre
Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP2700 Stereokopfhörer
Date d'utilisation 2020-12-23
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP2700 Stereokopfhörer
Date d'utilisation 2020-12-23