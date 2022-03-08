Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Extrêmement confortable et entièrement réglable
Casque léger à arceau et coques entièrement réglables associant un excellent confort à un grand plaisir d'écoute
HP 40 mm/conception arrière ouverte
Circum-aural
En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.
La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés du casque Philips garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. Ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.
Cette longueur de câble vous offre une plus grande liberté de mouvement tout en vous permettant d'emporter avec vous votre lecteur audio.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.3
sur 5
23
Avis
84%
recommandent ce produit
apomer
08/03/2022
France
le casque que je possede depuis pas mal d'années
pour un casque que je possède depuis pas mal d'années (4) déjà notamment pour une utilisation de type arrangement/mixage audio je dois, ma foi, avouer que cette camelote su tenir le coup jusqu'au jour d'aujourd'hui ! je ne regrette aucunement mon investissement d'un montant équivaut à 25€ je peux vous garantir son efficacité dans le registre de ses capacités citées ! bien à vous -Pierre
Cet avis concerne le produit SHP2000 Stereo Headphones
Cet avis concerne le produit SHP2000 Stereo Headphones
jojo1111
30/03/2017
België
Excellent rapport qualité prix
Simple et solide, cable long très pratique, Excellent son et très comfortable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP2000 Casques audio filaires
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP2000 Casques audio filaires
ReyArturo
18/09/2013
España
Perfectos
Recomiendo altamente este producto, me a gustado bastante, buena calidad de audio. Son perfectos.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP2000 Auriculares estéreo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP2000 Auriculares estéreo