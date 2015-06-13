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Arrêté

Casque stéréo

SHP1900/10

4
| (19) Avis | 89% recommandent ce produit
Légèreté et confort
Casque léger pour un confort d'écoute optimal
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Légèreté et confort

  • Circum-aural

  • Noir

Une longueur de câble de 2 m pour ranger votre lecteur dans votre sac

Cette longueur de câble vous offre une plus grande liberté de mouvement tout en vous permettant d'emporter avec vous votre lecteur audio.

Coques enveloppantes pour vous isoler du bruit ambiant

Arceau entièrement réglable pour tous les tours de tête

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4.0

sur 5

19

Avis

89%

recommandent ce produit

13/06/2015

España

España

Excelente

Unos auriculares excelente, no se puede pedir mas por lo que valen, para mi Philips se ha salido con ellos, una calidad de sonido muy limpia y natural, tienen una gama de sonidos brutal, tiene unos bajos fuertes y limpios, unos medios muy bueno y quizas peque un poco de falta de agudos (Poca cosa realmente). Son muy comodos por lo que puedes usarlos durante horas sin apenas molestarte, lo unico que se echa en falta es un poco de acolchado en la banda de arriba. Sin duda por el precio en el que se mueven estos auriculares los recomendaria sin dudarlo, he probado bastantes y estos son para mi los mejores.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP1900 Auriculares estéreo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP1900 Auriculares estéreo

17/04/2013

España

España

casi perfecto

excelente diseño , tamaño , calidad de sonido , peso y comodidad. solo echo de menos un control de volumen en el cable.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP1900 Auriculares estéreo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP1900 Auriculares estéreo

05/03/2020

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für den Preis.

Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.

Pour

Guter preis mit guter qulität.

Contre

Klobig

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP1900 Stereokopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP1900 Stereokopfhörer

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