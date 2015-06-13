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Arrêté
Léger et confortable
Casque léger pour un confort d'écoute optimal
HP 40 mm/conception arrière fermée
Circum-aural
Arceau léger
La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés du casque Philips garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. Ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.
Cet arceau a été conçu à partir d'un matériau très léger
Cette longueur de câble vous offre une plus grande liberté de mouvement tout en vous permettant d'emporter avec vous votre lecteur audio.
4.0
sur 5
19
Avis
89%
recommandent ce produit
Anonymo
13/06/2015
España
Excelente
Unos auriculares excelente, no se puede pedir mas por lo que valen, para mi Philips se ha salido con ellos, una calidad de sonido muy limpia y natural, tienen una gama de sonidos brutal, tiene unos bajos fuertes y limpios, unos medios muy bueno y quizas peque un poco de falta de agudos (Poca cosa realmente). Son muy comodos por lo que puedes usarlos durante horas sin apenas molestarte, lo unico que se echa en falta es un poco de acolchado en la banda de arriba. Sin duda por el precio en el que se mueven estos auriculares los recomendaria sin dudarlo, he probado bastantes y estos son para mi los mejores.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP1900 Auriculares estéreo
Oui, je recommande ce produit
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leomarbellaonsoundcloud
17/04/2013
España
casi perfecto
excelente diseño , tamaño , calidad de sonido , peso y comodidad. solo echo de menos un control de volumen en el cable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP1900 Auriculares estéreo
Oui, je recommande ce produit
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SuchtFrosch
05/03/2020
Deutschland
Hervorragend für den Preis.
Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.
Pour
Guter preis mit guter qulität.
Contre
Klobig
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP1900 Stereokopfhörer
Date d'utilisation 2018-03-05
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2018-03-05