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Arrêté

Casque pour PC

SHM7110/00

4.5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Casque pour PC personnalisable

Cet élégant casque pour PC s'adapte à vos goûts grâce à des coques personnalisables. Transmission limpide de la voix, arceau confortable... vous voilà paré pour des heures de détente et de chat !

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Le compagnon idéal de votre ordinateur portable ou de bureau

Casque pour PC personnalisable

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4.5

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100%

recommandent ce produit

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1

18/11/2025

Italia

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Acheteur vérifié

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto e rapporto qualità -prezzo. Facile da usare

Cet avis concerne le produit SHM7110U Cuffie per PC

Date d'utilisation 2025-10-18

Cet avis concerne le produit SHM7110U Cuffie per PC

Date d'utilisation 2025-10-18

16/10/2011

France

France

Bon produits pour une utilisation à la maison !

Bonne qualité audio, bon micro, assez bon design! Seule petit problème il fait un peu mal à l'oreille si l'on le porte longtemps !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHM7110 PC Headset

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