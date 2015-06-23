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Arrêté

CitiScape StradaCasque avec Micro

SHL5105BP/00

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Son clair

Le superbe CitiScape Strada conjugue innovation et mode urbaine. Inspiré par les citadins branchés, ce casque fin et léger produit un son parfait, et son arceau en tissu est à la fois confortable et tendance.

Voir tous les avantages

conception légère

Son clair

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

  • Arceau léger

  • Pliage à plat

Passez de la musique aux appels téléphoniques grâce au microphone intégré

Votre casque CitiScape est équipé d'un microphone intégré vous permettant de passer facilement de l'écoute de musique aux appels téléphoniques. Restez connecté à votre musique, et aux personnes qui vous sont chères.

Fourreau d'arceau en tricot fin coloré

Fourreau d'arceau en tricot fin coloré

Inspiré par les chaussures de sport aux lacets colorés, l'arceau du CitiScape Strada est recouvert d'un manchon en tricot fin, pour un style confortable et assuré.

Conception acoustique ouverte pour un son naturel

Conception acoustique ouverte pour un son naturel

La conception acoustique ouverte supra-aurale produit un son naturel, tout en vous permettant de percevoir votre environnement lorsque vous êtes en immersion musicale.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

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5.0

sur 5

1

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

23/06/2015

France

France

BON SON

Son clair et limpide pour un casque de petite taille. agréable à porter sur les oreilles. Les bass et les aigus sont bien équilibrés. Je suis contente de mon achat.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CitiScape Strada SHL5105BP/00 Headphones with mic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CitiScape Strada SHL5105BP/00 Headphones with mic

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