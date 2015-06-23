Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
SHL5105BP/00
Son clair
Le superbe CitiScape Strada conjugue innovation et mode urbaine. Inspiré par les citadins branchés, ce casque fin et léger produit un son parfait, et son arceau en tissu est à la fois confortable et tendance.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Arceau léger
Pliage à plat
Votre casque CitiScape est équipé d'un microphone intégré vous permettant de passer facilement de l'écoute de musique aux appels téléphoniques. Restez connecté à votre musique, et aux personnes qui vous sont chères.
Inspiré par les chaussures de sport aux lacets colorés, l'arceau du CitiScape Strada est recouvert d'un manchon en tricot fin, pour un style confortable et assuré.
La conception acoustique ouverte supra-aurale produit un son naturel, tout en vous permettant de percevoir votre environnement lorsque vous êtes en immersion musicale.
5.0
sur 5
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Cannelle
23/06/2015
France
BON SON
Son clair et limpide pour un casque de petite taille. agréable à porter sur les oreilles. Les bass et les aigus sont bien équilibrés. Je suis contente de mon achat.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CitiScape Strada SHL5105BP/00 Headphones with mic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CitiScape Strada SHL5105BP/00 Headphones with mic