ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Pour l'amour de la musique
  • Pour l'amour de la musique
  • Pour l'amour de la musique
  • Pour l'amour de la musique
  • Pour l'amour de la musique
  • Pour l'amour de la musique

Arrêté

Casque

SHL5000/00

4.7
| (6) Avis | 100% recommandent ce produit
Pour l'amour de la musique
Ce casque est conçu pour que vous profitiez de votre musique où que vous alliez. Les coussinets doux vous permettent d'écouter vos chansons préférées en toutes circonstances. Le son incroyable vous ouvre les portes d'un nouveau plaisir d'écoute.
Voir tous les avantages

Où que vous alliez !

Pour l'amour de la musique

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

  • Coussinets confortables

  • Pliage à plat

Des coussinets doux pour écouter de la musique pendant des heures

Des coussinets doux en cuir pour écouter de la musique pendant des heures

Un arceau plus confortable et qui dure plus longtemps

Cet arceau a été conçu à partir d'un matériau très léger

Pliage à plat du casque pour un rangement et un transport facilités

Pliage à plat du casque pour un rangement et un transport facilités

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 5

6

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

03/07/2025

Deutschland

Deutschland

Hält mindestens ein Jahrzehnt! :D

Ich bin begeister von diesen Kopfhörern! Mein Vater hatte sie mir damals geschenkt, weswegen ich auch ehrlich gesagt nicht mehr weiß, wie viel sie gekostet haben. Es kann jedoch nicht viel gewesen sein, denn ich erinnere mich noch daran, dass er nach dem Kauf ein weiteres Paar für mich besorgt hat, weil er die Soundqualität für den Preis erstaunlich gut fand. Das war glaub ich 2012! Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, weswegen ich mindestens 10 Jahre in den Titel geschrieben habe. Bis jetzt haben sie gut durchgehalten und klingen immer noch so wie am ersten Tag. Zwischen durch lagen sie auch mal in der Schublade, aber seit einem Jahr benutze ich sie inzwischen wieder fast Täglich. Ich finde die Qualität ist für die damalige Preisklasse echt gut und man merkt, dass sich Gedanken beim entwickeln der Kopfhörer gemacht wurde. Das Kunstleder ist seit zwei Jahren jedoch leider komplett abgefleddert, aber das ist nach 10 Jahren denk ich mal verkraftbar ¯\_(ツ)_/¯. Ich war eigentlich auf der Suche nach Ersatzpolstern, die zu den Kopfhörern passen könnten und habe dadurch fest gestellt, dass Philips sehr viele alte (Ich denke mal nicht alle, aber fast alle) Produkte noch auf deren website zum Vergleichen und für Spezifikationen zur Schau stellt. Ich find das super, das macht nicht jede Firma und das man sogar noch Bewertungen schreiben kann, wow! Naja ich wollte einfach nur mal meine Wertschätzung zu diesem Produkt teilen, weil sie mich schon seit einen Großteil meines Lebens begleitet haben.

Cet avis concerne le produit SHL5000 Kopfhörer mit Bügel

Cet avis concerne le produit SHL5000 Kopfhörer mit Bügel

14/04/2015

Deutschland

Deutschland

die, sonst keine

ich habe durch Zufall bei einem Elektrogeschäft diese Kopfhörer gefunden, diese waren auch reduziert. Zudem waren es für mich die einzigen Kopfhörer die mich in Ton & Bass überzeugen konnten. Mittlerweile habe ich diese Kopfhörer ein drittes Mal bestellt, da beim ersten mal die Katze die kaputt geknabbert hat und beim zweiten mal war unten ein Wackelkontakt so das nur eine Seite ging, aber wer sie so oft nutzt wie ich, da ist es auch kein wunder. Mittlerweile habe ich das Paar ein gutes Jahr und sie funktionieren immer noch. Ich liebe sie einfach weil der Ton und der Bass PERFEKT sind. Habe bisher noch keine anderen gefunden wo beides passte. Was mich jedoch etwas störte ist die Form (wirken etwas groß oberhalb bzw Bügel steht seitwärts vom Kopf ab) und beim zuuu langen tragen der leichte Schmerz auf den Ohren. aber ansonsten empfehlenswert. Wer aber für guten Preis traumhafte Qualität an Ton & Bass haben möchte, ist mit denen perfekt ausgestattet. Ich kaufe mir einen VOrrat von denen. Ich habe meine IMMER dabei

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHL5000 Kopfhörer mit Bügel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHL5000 Kopfhörer mit Bügel

08/01/2014

Deutschland

Deutschland

absolute Lieblingskopfhörer

Diese Kopfhörer sind der Hamma. der Ton ist klasse so wie der Bass! Ich habe bisher keine besseren Kopfhörer gefunden die so perfekt waren! Meistens ist es ja so, das entweder der Bass nicht gut ist oder der Ton fade ist, aber hier stimmt einfach alles. Was mich jedoch stört ist das sie an beiden Seiten jeweils ein Kabel haben und der Bügel rechts & links etwas vom Kopf absteht. Aber das ist egal. ich liebe sie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHL5000 Kopfhörer mit Bügel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHL5000 Kopfhörer mit Bügel

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.