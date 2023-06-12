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  • Poids plume. Son XXL.
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Arrêté

FliteCasque

SHL4600BK/00

5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit
Poids plume. Son XXL.
Atteignez le summum de la simplicité avec le casque Philips Flite Aerolite aux lignes modernes, épurées et au design ultra-fin, pour une assurance naturelle. Créé pour vous offrir un son limpide et une simplicité d'utilisation totale au quotidien, il permet un pliage à plat ou compact.
Voir tous les avantages

Poids plume. Son XXL.

Poids plume. Son XXL.

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Circum-aural

  • Coussinets confortables

  • Pliage compact

Design pliable à plat et compact pour faciliter le transport

Design pliable à plat et compact pour faciliter le transport

Design pliable à plat et compact pour faciliter le transport.

Haut-parleurs puissants de 32 mm pour un son clair

Haut-parleurs puissants de 32 mm pour un son clair

Les haut-parleurs puissants inclinés de 32 mm reproduisent un son clair et limpide, avec des basses riches et profondes.

La musique sans les nœuds avec un câble plat

La musique sans les nœuds avec un câble plat

Le câble plat du casque évite les nœuds, tandis que son système anti-traction assure sa durabilité.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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5.0

sur 5

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

12/06/2023

France

France

Un excellent casque à petit prix !

Ce casque est tout simplement génial, il est très léger et peut être porté toute la journée sans qu'il nous gêne grâce à la forme de ses coussinets. La qualité du son est également au rendez-vous, je ne peut que le recommander !

Pour

Design épuré, pliable, léger et très ergonomique

Contre

filaire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Flite SHL4600WT Casque

Oui, je recommande ce produit

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10/09/2017

Deutschland

Deutschland

Absolut empfehlenswert

"Gleichzeitig leicht und unerwartet kraftvoll" - so schafft es Philips mit den neuen Aerolite Overhead Kopfhörern zwei gegensätzliche Qualitäten miteinander zu vereinen. Mit einem schlanken Metallic-Design, dem federleichten Gewicht und tiefen, kräftigen Bässen sind sie genau die richtigen Begleiter für unterwegs. Dank der schmalen Silhouette eigenen sich die Aerolite perfekt für die alltägliche Benutzung. Die weichen, ergonomisch geformten Ohrpolster sorgen für dauerhaften Tragekomfort und lassen sich dank des Faltmechanismus schnell in jeder Tasche verstauen. Ein flaches Kabel verhindert Knoten, sodass sie jederzeit einsatzbereit sind. Leistungsstarke 32mm Lautsprechertreiber bieten einen klaren Sound und satten Bass. Mein Fazit: Hörgenuss vom Allerfeinsten zu einem top Preis. Tolle Qualität und sehr weich und angenehm zu tragen. Sie machen meine Wege, Spaziergänge und Einkäufe oder das Warten bei Arzt so viel angenehmer. Bei diesem Klang vergisst man schnell mal alles um sich herum.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Flite SHL4600BK Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

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